Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'ın ürettiği maskeyi takınca gündem oldu

Hadise'den ayrıldıktan sonra adı manken Çağla Şıkel ile anılmaya başlanan Kaan Yıldırım, konularla ilgili sessizliğini korurken, ilk açıklama Çağla Şıkel'den gelmişti.

İki çocuk annesi, 42 yaşındaki manken, hakkındaki aşk dedikodularının ardından "Hayatımda biri olursa ben size söylerim" ifadelerini kullanmıştı.

Çağla Şıkel'in, kalp emojisi de eklediği Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma, Kaan Yıldırım'ın ürettiği bir maskeyi takması ise dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü manken, paylaşımına not olarak ise "Şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın sürekli bu şekilde besleniyorum. Dün gece chedar soslu patates kızartması, bugün de pizza yedim. Onun şeysi oluyor bu. Denge önemli" mesajını ekledi.



Şarkıcı Hadise de oyuncu Kaan Yıldırım ile birlikte olduğu dönemde sıklıkla bu maskelerden takıyor ve sevgilisinin markasını destekleyerek reklam katkısında bulunuyordu.

