MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'ın ürettiği maskeyi takınca gündem oldu

Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'ın ürettiği maskeyi takınca gündem oldu

15.07.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ayrılığının ardından ünlü oyuncunun adı manken Çağla Şıkel ile anılmış ancak ünlü manken bu iddiaları yalanlamıştı. Şıkel'in son paylaşımı, bu iddiaları yeniden güçlendirdi.

Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'ın ürettiği maskeyi takınca gündem oldu

Hadise'den ayrıldıktan sonra adı manken Çağla Şıkel ile anılmaya başlanan Kaan Yıldırım, konularla ilgili sessizliğini korurken, ilk açıklama Çağla Şıkel'den gelmişti.

İki çocuk annesi, 42 yaşındaki manken, hakkındaki aşk dedikodularının ardından "Hayatımda biri olursa ben size söylerim" ifadelerini kullanmıştı.

Çağla Şıkel'in, kalp emojisi de eklediği Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma, Kaan Yıldırım'ın ürettiği bir maskeyi takması ise dikkatlerden kaçmadı.

60f0089186b24427f0ba4307

Ünlü manken, paylaşımına not olarak ise "Şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın sürekli bu şekilde besleniyorum. Dün gece chedar soslu patates kızartması, bugün de pizza yedim. Onun şeysi oluyor bu. Denge önemli" mesajını ekledi.

60f0098886b24427f0ba431d
Şarkıcı Hadise de oyuncu Kaan Yıldırım ile birlikte olduğu dönemde sıklıkla bu maskelerden takıyor ve sevgilisinin markasını destekleyerek reklam katkısında bulunuyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Biseksüel olduğu biliniyordu! Adriana Lima'ya mesajı gündemdeBiseksüel olduğu biliniyordu! Adriana Lima'ya mesajı gündemde
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Nihal Yalçın kimdir?Nihal Yalçın kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Hadise Kaan Yıldırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Rosier transferi ile ilgili resmi açıklama geldi!

Rosier transferi ile ilgili resmi açıklama geldi!

14 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

14 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Rize'de sel kabusu! Felaketin boyutu gün yüzüne çıktı

Rize'de sel kabusu! Felaketin boyutu gün yüzüne çıktı

Kanseri yenmişti! Korkutan haber

Kanseri yenmişti! Korkutan haber

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kızının elbisesinin fiyatı olay oldu

Kızının elbisesinin fiyatı olay oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

16 yaş küçük kocasını nasıl mutlu ettiğini açıkladı! Yatak odası itirafı

16 yaş küçük kocasını nasıl mutlu ettiğini açıkladı! Yatak odası itirafı

Göğüsleri tamamen açıktı! Herkes ona baktı

Göğüsleri tamamen açıktı! Herkes ona baktı

Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin son hali şaşırttı!

Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin son hali şaşırttı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.