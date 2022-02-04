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  4. Çağla Şıkel kırmızı elbisesiyle podyumu salladı! "Yıktın, geçtin"

Çağla Şıkel kırmızı elbisesiyle podyumu salladı! "Yıktın, geçtin"

04.02.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cengiz Aktürk'ün defilesinde öne çıkan model Çağla Şıkel iddialı tarzıyla podyumu salladı. Ünlü model kırmızılar içinde göğüs dekolteli kıyafetiyle hayranlarından da tam not aldı. Çağla Şıkel'e yıktın, geçtin" yorumları yapıldı.

Çağla Şıkel kırmızı elbisesiyle podyumu salladı! "Yıktın, geçtin"

Cihan Nacar'ın kreatif direktörlüğünü üstlendiği Cengiz Aktürk'ün defilesine Çağla Şıkel ile damga vurdu. Birbirinden göz alıcı tasarımları taşıyan isimler arasında Şevval Şahin ve Buse İskenderoğlu da vardı.

Çağla Şıkel kırmızı kostümüyle podyumu salladı. Ünlü model derin göğüs dekoltesi bulunan elbiseyle verdiği pozu da "Seninle yürümek zordu ama çok güzeldi" notuyla paylaştı.

Ekran Alıntısı

20 YILDIR ŞEKER KULLANMIYOR

Çağla Şıkel'in ilerleyen yaşına rağmen formunu korumasının sırrı merak ediliyor. 42 yaşındaki Şıkel'den nasıl bu kadar zayıf kaldığına dair tüyolar geldi. Güzel manken, "Yiyorum ama kilo almıyorum. Kaslarımla da doğmadım. Bunun için büyük emek veriyorum. Son 4-5 yıldır filtre kahve içiyorum. 20 yıldır şeker kullanmıyorum" dedi.


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Çağla Şıkel
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