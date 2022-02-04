Çağla Şıkel kırmızı elbisesiyle podyumu salladı! "Yıktın, geçtin"

Cihan Nacar'ın kreatif direktörlüğünü üstlendiği Cengiz Aktürk'ün defilesine Çağla Şıkel ile damga vurdu. Birbirinden göz alıcı tasarımları taşıyan isimler arasında Şevval Şahin ve Buse İskenderoğlu da vardı.

Çağla Şıkel kırmızı kostümüyle podyumu salladı. Ünlü model derin göğüs dekoltesi bulunan elbiseyle verdiği pozu da "Seninle yürümek zordu ama çok güzeldi" notuyla paylaştı.

20 YILDIR ŞEKER KULLANMIYOR

Çağla Şıkel'in ilerleyen yaşına rağmen formunu korumasının sırrı merak ediliyor. 42 yaşındaki Şıkel'den nasıl bu kadar zayıf kaldığına dair tüyolar geldi. Güzel manken, "Yiyorum ama kilo almıyorum. Kaslarımla da doğmadım. Bunun için büyük emek veriyorum. Son 4-5 yıldır filtre kahve içiyorum. 20 yıldır şeker kullanmıyorum" dedi.



