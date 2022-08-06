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Çağla Şıkel minicik üstüyle göğüslerini kapatarak poz verdi! Fiziğiyle mest etti

06.08.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken Çağla Şıkel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. 43 yaşındaki güzel manken muhteşem fiziği ve güzelliğiyle dikkat çekerken, son olarak minicik üstüyle göğüslerini kapatarak verdiği pozla gündeme geldi. Şıkel'in güzelliği büyüledi.

Çağla Şıkel minicik üstüyle göğüslerini kapatarak poz verdi! Fiziğiyle mest etti

43 yaşındaki ünlü manken Çağla Şıkel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Her paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutulan ünlü isim, son olarak kahve içerken minicik üstüyle göğüslerini kapatarak verdiği pozlarla olay yarattı.

DERİN DEKOLTESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Sık sık özel hayatıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan güzel manken Çağla Şıkel, cesur pozlarıyla dikkat çekti.

çağla şıkel

Minicik siyah üstüyle göğüslerini kapatarak verdiği pozla olay yaratan Şıkel, cesur pozu adeta yaktı geçti.

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Şıkel muhteşem fiziği ve güzelliğiyle sosyal medyayı resmen salladı.

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İşte güzel mankenin bazı Instagram pozları;

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Çağla Şıkel Instagram
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