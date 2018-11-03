MAGAZİN

Çağla Şıkel, Sıla'ya destek olmak isterken alay konusu oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.11.2018 13:48 | Son Güncelleme

Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü açıklayan Sıla'ya destek olmak için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çağla Şıkel, Ahmet Kural yerine Arda Kural yazınca sosyal medyada alay konusu oldu

Çağla Şıkel, Sıla'ya destek olmak isterken alay konusu oldu

Şarkıcı Sıla, oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü ifade ederek 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Sıla'nın başına gelen bu olaydan sonra birçok ünlü isim sanatçıya destek verdi.

Oyuncu ve manken Çağla Şıkel'ın Sıla'ya destek vermek için yaptığı paylaşımdaki hata ise alay konusu oldu.

İSİMLERİ KARIŞTIRDI

Çağla Şıkel, Sıla'nın yaşadığı şiddet olayında "Geçmiş olsun dünya güzeli" diyerek şarkıcıya destek oldu. Ancak Çağla Şıkel, yaptığı paylaşımda Ahmet Kural yerine oyuncu Arda Kural'ın adını yazınca sosyal medyada olay oldu.

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Çağla Şıkel'in yaptığı paylaşıma ilk tepki ise paylaşımda adı geçen Arda Kural'dan geldi. Twitter'dan açıklama yapan Arda Kural, "Hangi ara Sıla'yı dövmüşüm hatırlamıyorum, sevgili olduğumuzu bile şimdi öğreniyorum." dedi.

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Çağla Şikel sıla Ahmet Kural Sıla

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Arda gündeme gelebilmek için yine bir şans yakalsmış görünüyor :)
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