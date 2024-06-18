Yunanistan'da ödenilen hesaplar sosyal medyanın gündemine yerleşti! Masalarda yok yok... 6 kişinin sadece 3500 TL ödedi: "Türkiye daha pahalı"

Sosyal medyada bayran tatilinin esintileri tam gaz devam ediyor. 9 günlük tatilin tadını çıkartmak isteyenler soluğu Yunanistan'da alırken komşudaki Türk turistlerin ödedikleri hesaplarda sosyal medyada çok konuşuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı bir meyhanedeki adisyonu paylaşırken meze ve ana yemeklerden oluşan masa için toplam 65 Euro (yaklaşık 2200 TL) ödemesi sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

Midilli Adası'ndaki bri restorana ait adisyonda ise 6 kişilik hesap için tatilciler 100 Euro (yaklaşık 3500 TL) ödeme yaptı.

O anlara sosyal medyadan tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Türkiye daha pahalı. Resmen bedava" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu nasıl adalet" yorumunu ekledi.