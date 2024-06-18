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    4. Kadın kafede kendisine sürekli dokunan adamı böyle ifşa etti! Sosyal medyadan yorum yağdı: 'Bunun adı resmen taciz'

    Kadın kafede kendisine sürekli dokunan adamı böyle ifşa etti! Sosyal medyadan yorum yağdı: 'Bunun adı resmen taciz'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.06.2024 09:32
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    TikTok'ta 'callalatrice' kullanıcı adıyla paylaşılan bir gönderide bir kadının arkadaşıyla birlikte oturduğu barda tanımadığı bir kişi tarafından taciz edildiği anları gösterildi. Kadının sandalyesine kolunu koyan adam sürkei olarak kadına dokununca Calla isimli kadının da tepkisi gecikmedi. Adamın umursamaz tavrı üzerine genç kadın arkasını dönerek rahatsız olduğunu söyledi. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    Kadın kafede kendisine sürekli dokunan adamı böyle ifşa etti! Sosyal medyadan yorum yağdı: 'Bunun adı resmen taciz'

    MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'tan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Görüntülerde bir kadın arkadaşıyla birlikte oturduğu sırada tanımadığı bir adamın tacizine uğradı. Tanımadığı bir kişinin sürekli olarak kendisine dokunduğunu ifade eden genç kadının paylaşımı tepki topladı.

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    TikTok'ta 1.1 milyondan fazla izlenmeye ulaşan görüntülere kullanıcılardan yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Onun gibi davranan insanlara dayanamıyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben de onun bu iki kadını taciz ettiğini duyabilen ve görebilen ve hiçbir şey yapmayan diğer iki adama da üzülüyorum. Hepiniz aynı derecede kötüsünüz. Bunun adı resmen taciz" yorumunu yaptı.

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