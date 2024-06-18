Kadın kafede kendisine sürekli dokunan adamı böyle ifşa etti! Sosyal medyadan yorum yağdı: 'Bunun adı resmen taciz'

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'tan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Görüntülerde bir kadın arkadaşıyla birlikte oturduğu sırada tanımadığı bir adamın tacizine uğradı. Tanımadığı bir kişinin sürekli olarak kendisine dokunduğunu ifade eden genç kadının paylaşımı tepki topladı.

TikTok'ta 1.1 milyondan fazla izlenmeye ulaşan görüntülere kullanıcılardan yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Onun gibi davranan insanlara dayanamıyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben de onun bu iki kadını taciz ettiğini duyabilen ve görebilen ve hiçbir şey yapmayan diğer iki adama da üzülüyorum. Hepiniz aynı derecede kötüsünüz. Bunun adı resmen taciz" yorumunu yaptı.







