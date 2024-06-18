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    4. Bikinili fotoğraflarını beğenen erkeklere tepki gösterdi! "Ciddi ilişkiniz varsa benden uzak durun"

    Bikinili fotoğraflarını beğenen erkeklere tepki gösterdi! "Ciddi ilişkiniz varsa benden uzak durun"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.06.2024 11:14
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    Sosyal medya fenomeni Maddison Lieberwirth erkek takipçilerine çok sert bir uyarıda bulundu. Bikinili fotoğraflarını beğenen erkeklere tepki gösteren fenomen isim, "Ciddi ilişkiniz varsa benden uzak durun" ifadelerini kullandı. Fenomen isim erkekleri kendilerine gönderdiği mesajları ve beğenileri kız arkadaşlarına söylemekle adeta tehdit etti.

    Bikinili fotoğraflarını beğenen erkeklere tepki gösterdi! "Ciddi ilişkiniz varsa benden uzak durun"

    Sosyal medya fenomeni Maddison Lieberwirth bikinili pozlarını beğenerek kendisine mesaj gönderen erkeklerin sevgilisi olması durumunda onları ifşa edeceğini dile getirdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında fenomen isim, "Uzun süreli kız arkadaşı olan adam hikayemi beğendi. Bu benim için aldatmadır ve sevgilisine söyleyeceğim" dedi.

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    Maddison'ın açıklaması sosyal medyayı ikiye böldü; bazıları Maddison'un eylemlerini överken bazıları aşırı tepki verdiğini iddia etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu yıllar içinde kaybolan temel kız kuralıdır. Sevgilisi olan adamdan uzak durulur" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İlişkisi olan bir erkeğin diğer kadınların selfielerini beğenmesi için kesinlikle hiçbir neden yok" yorumunda bulundu.

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