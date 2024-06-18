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  4. Bitlis'te feci kaza! AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan hayatını kaybetti

Bitlis'te feci kaza! AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan hayatını kaybetti

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
18.06.2024 18:59
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Bitlis'te iki aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bitlis'te feci kaza! AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre kaza, Adilcevaz ilçe çıkışında meydana geldi. Aydınlar Belde Belediyesi eski Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun ile AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan'ın içerisinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 başkan ile hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar Adilcevaz başta olmak üzere çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

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AK PARTİLİ BAŞKAN HAYATINI KAYBETTİ

Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılan yaralılardan AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Karamercan'ın ölüm haberi üzerine hastaneye yakınları ve çok sayıda partili geldi. Karamercan'ın yapılacak otopsinin ardından beldede defnedileceği belirtildi.

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Kaynak: İHA

Express


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bitlis ak parti
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