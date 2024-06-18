Öldüğünü ve cennette üç gün geçirdiğini söyledi! Anlattıkları sosyal medyada gündem yarattı: "Ölme zamanım olmadığını anladım"

MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Cornwall bölgesinde yaşayan Julie Poole isimli bir kadın Life After Life podcastine konuşarak ilginç açıklamalarda bulundu. Çocukluk dönemlerinde fiziksel, zihinsel, cinsel ve duygusal olarak istismara uğradığını dile getiren Poole isimli bir kadın 21 yaşındayken yaşadığı deneyimin ardından maneviyatına daha fazla önem vermeye başladığını belirtti.

Poole, intihar girişiminin ardından üç gün boyunca klinik olarak 'ölü' olduğunu söylerken bu süre zarfında daha yüksek bir aleme nakledilmeden önce belirsizlik içinde kaldığını anlattı. Ölüme yakın deneyimini hatırladığını söyleyen Poole, "Melekleri etrafımda gördüm ve yüksek alemlere götürdüler. Orada ne kadar kaldığımı bilmiyorum ama onlarla tartıştığımı hatırlıyorum. Benim zamanımın daha gelmediğini söylediler" diye konuştu.