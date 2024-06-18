Sevgilisiyle birlikte intihar etmek için nehre atlayan adamı balıkçı kurtardı! Önce kurtardı sonra defalarca tokatladı

MYNET|DIŞ HABERLER Uttar Pradesh'in Sultanpur kentinde bir çift, intihar ederek birlikte ölmeye karar verdi. İkili nehre atladı fakat bir grup yerel balıkçı tarafından kısa sürede kurtarıldı. Sosyal medyadan paylaşılan kurtarılma anlarına ise balıkçının tepkisi adeta damga vurdu. Çifti kurtaran balıkçının adama ders vermek için onu defalarca tokatlaması tepkilere neden oldu.

Video, sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) 'askrajeshsahu' kullanıcı adıyla paylaşıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hem kurtardı hem de dövdü harika" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İzlediğim en garip şeydi" yorumunu yaptı.







