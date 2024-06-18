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    4. Sevgilisiyle birlikte intihar etmek için nehre atlayan adamı balıkçı kurtardı! Önce kurtardı sonra defalarca tokatladı

    Sevgilisiyle birlikte intihar etmek için nehre atlayan adamı balıkçı kurtardı! Önce kurtardı sonra defalarca tokatladı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.06.2024 10:15
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    Hindistan'ın Uttar Pradesh şehrinin Sultanour bölgesinde bir çift nehre atlayarak intihar etti. O sırada bölgede bulunan yerel balıkçılar çifti nehrinden çıkartmayı başardı. Kıyıya ulaştırdıkları çifte öfkelenen bir balıkçı intihar etmeye çalışan adamı tokatlayarak ders vermek istedi.

    Sevgilisiyle birlikte intihar etmek için nehre atlayan adamı balıkçı kurtardı! Önce kurtardı sonra defalarca tokatladı

    MYNET|DIŞ HABERLER Uttar Pradesh'in Sultanpur kentinde bir çift, intihar ederek birlikte ölmeye karar verdi. İkili nehre atladı fakat bir grup yerel balıkçı tarafından kısa sürede kurtarıldı. Sosyal medyadan paylaşılan kurtarılma anlarına ise balıkçının tepkisi adeta damga vurdu. Çifti kurtaran balıkçının adama ders vermek için onu defalarca tokatlaması tepkilere neden oldu.

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    Video, sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) 'askrajeshsahu' kullanıcı adıyla paylaşıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hem kurtardı hem de dövdü harika" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İzlediğim en garip şeydi" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    İntihar Hindistan intihar girişimi
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