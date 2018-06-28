MAGAZİN

Çağla Şıkel yıllara meydan okuyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.06.2018 10:05 | Son Güncelleme

Manken Çağla Şıkel, Bodrum- Gölköy sahilinde, köpeği Tarçın’ı gezdirirken görüntülendi. Şıkel kırmızı tercihiyle beğeni topladı

Çağla Şıkel yıllara meydan okuyor!

Çağla Şıkel, bu yaz da tatil sezonunu oğulları Kuzey ve Uzay’la Bodrum’da açtı. Ünlü manken ve sunucu, önceki gün Gölköy sahilinde görüntülendi.

21 yıldır podyumlarda olan ve 40 yaşına merdiven dayayan Şıkel, zamana meydan okuyan fiziğiyle tüm tatilcilerin dikkatini çekti.

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Uzun süre yüzen Şıkel, akşama doğru da çocuklarıyla yürüyüşe çıktı.

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ZAYIFLIĞI GÜNDEM OLMUŞTU

Güzel model zayıflığıyla geçtiğimiz haftalarda gündem olmuştu ve şu sözlerle isyan etmişti:

“Zayıflıktan ölüyor haberleri çıkıyor. 39 yaşındayım. Sağlıklı beslenen, spor yapan ve iyi uyuyan biriyim. Beni eleştirenlerin kendileri ne kadar kusursuz? ‘Kaburgaları sayılıyor’ diyorlar, ne yapabilirim, kaburgamı mı kırdırayım?”


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Çağla Şikel Çağla Şıkel bikini

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