Çağla Şıkel yıllara meydan okuyor!

Çağla Şıkel, bu yaz da tatil sezonunu oğulları Kuzey ve Uzay’la Bodrum’da açtı. Ünlü manken ve sunucu, önceki gün Gölköy sahilinde görüntülendi.

21 yıldır podyumlarda olan ve 40 yaşına merdiven dayayan Şıkel, zamana meydan okuyan fiziğiyle tüm tatilcilerin dikkatini çekti.

Uzun süre yüzen Şıkel, akşama doğru da çocuklarıyla yürüyüşe çıktı.

ZAYIFLIĞI GÜNDEM OLMUŞTU

Güzel model zayıflığıyla geçtiğimiz haftalarda gündem olmuştu ve şu sözlerle isyan etmişti:

“Zayıflıktan ölüyor haberleri çıkıyor. 39 yaşındayım. Sağlıklı beslenen, spor yapan ve iyi uyuyan biriyim. Beni eleştirenlerin kendileri ne kadar kusursuz? ‘Kaburgaları sayılıyor’ diyorlar, ne yapabilirim, kaburgamı mı kırdırayım?”



