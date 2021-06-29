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Cahit Çetin cinayetiyle ilgili yeni operasyon! Sedat Peker'le bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı

29.06.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekmeköy'de Cahit Çetin'in öldürülmesi sonrası yapılan yeni operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yakalanan şüphelilerin Sedat Peker ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Cahit Çetin cinayetiyle ilgili yeni operasyon! Sedat Peker'le bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı

Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de Cahit Çetin'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 4 kişinin ardından İstanbul merkezli Aydın, Yalova ve Düzce'de yeni operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenilirken aralarından avukat Ayhan S.'nin de yer aldığı 10 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden, şüphelilerin suç örgütü lideri Sedat Peker ile bağlantılı olduğu belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 tabanca, 2 kılıç, 149 fişek, toplam değeri 915 bin lira 12 çek ele geçirildiği kaydedildi.

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(Kaynak: DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet sedat peker Çekmeköy
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