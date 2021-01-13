Çakra nedir? Pelvis çakrası ve göğüs çakrası nasıl açılır?

Bu yazıda, ana çakralarınıza daha yakından bakacağız. Ayrıca bu enerji merkezlerinin zihniniz ve bedeniniz üzerindeki etkisini açıklamaya ve ayrıca fiziksel, zihinsel ve duygusal esenliği teşvik etmek için onları nasıl 'açık' tutabileceğinizi açıklamaya yardımcı olacağız.

ÇAKRA NEDİR?

Çakra, Hint Felsefesi ve bazı ilgili Asya kültürlerinde, insan vücudunda bulunan metafiziksel veya biyofiziksel enerjinin bağlantı noktası olarak düşünülmüştür. Yoganın üstadları, insanın, görünen fiziksel varlığı ötesinde, daha duyarlı ve daha etkin bir bünyeye sahip olduğunu ileri sürerler.

Sanskritçe'de 'çakra' kelimesi 'disk' veya 'tekerlek' anlamına gelir ve vücudunuzdaki enerji merkezlerini ifade eder. Bu çarklar veya dönen enerji disklerinin her biri belirli sinir demetlerine ve ana organlara karşılık gelir.

En iyi şekilde çalışması için çakralarınızın açık veya dengeli kalması gerekir. Engellenirlerse, belirli bir çakra ile ilgili fiziksel veya duygusal semptomlar yaşayabilirsiniz.

Omurganız boyunca uzanan yedi ana çakra vardır. Omurganızın kökünde veya tabanında başlar ve başınızın tepesine kadar uzanırlar.