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  4. Çaldığı çantayı beğenmeyip başka dükkandaki çantayla değiştirdi

Çaldığı çantayı beğenmeyip başka dükkandaki çantayla değiştirdi

12.09.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hırsızlık olaylarıyla sık sık gündeme gelen Kapalı Çarşıda hırsızlık şüphelisi kadın tezgâhları tek tek açıp beğendiği ürünleri çaldı. Kadının bir dükkândan çaldığı çantayı beğenmeyip başka bir dükkândaki çantayla değiştirdiği de dikkatlerden kaçmazken esnafın dikkati şüpheliyi yakalattı. Hırsızlık anıysa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Aşağı Pazarcı Mahallesi 1004 sokakta bulunan Kapalı Çarşı’da yaşanan geçtiğimiz gece yaşanan olayda çarşıya giren kadın hırsız, tezgâhları tek tek açmak suretiyle kontrol ederken, ürünleri seçerek elindeki siyah çöp poşetine doldurdu. İşyerlerinde bulunan güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, tezgâhların tamamının üzerine açan ve 10’un üzerinde tezgâhtan hırsızlık yapan kadının, çanta satan bir işyerinin tezgâhından aldığı çantayı, çanta satan başka bir işyerinin tezgâhındaki kaliteli çanta ile değiştirdiği görüldü. Hırsızlık yapan kadının rahatlığına anlam veremeyen esnaflar, müşterilerinin bile bu kadar ürünleri incelemediğini belirterek, hırsızlardan bezdiklerini dile getirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine Kapalı Çarşıya gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri gerekli incelemelerin ardından hırsızlık olayını gerçekleştiren kadını kısa sürede yakaladı. Kapalı çarşı esnaflarından on kişinin hırsızlık olayıyla ilgili şikâyette bulunduğu bildirildi.

İŞ YERİ SAHİBİNİN DİKKATİ HIRSIZI YAKALATTI

Sabah işyerini açtığında tezgâhtaki çantanın dikkatini çektiğini belirten mağaza çalışanı “Tezgâhı açtığımda bizim işyerine ait olmayan çanta hemen dikkatimi çekti. Kamerayı izlediğimde ise bir kadının elinde çanta ile geldiğini, bizim tezgâhtan daha kaliteli çantayı alıp yanında getirdiği çantayı onun yerine koyduğunu gördüm. Karşımızdaki komşuya sorduğumuzda çantanın onun tezgâhından çalınmış olduğunu fark ettik ve arkadaşımıza çantayı teslim ettik” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Hırsız çanta
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