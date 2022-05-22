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Çaldıkları aracı öyle bir değiştirdiler ki... Şok gerçek ekspertizde ortaya çıktı!

22.05.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de bir ekspertiz firmasına gelen araç incelendiğinde şok gerçek ortaya çıktı. Çalıntı olduğu tespit edilen aracın üzerinden üç şasi numarası birden bulundu. Polis ekiplerine haber verilmesi üzerine araç yediemin otoparkına götürüldü. İşte şaşkına çeviren olayın detayları!

Çaldıkları aracı öyle bir değiştirdiler ki... Şok gerçek ekspertizde ortaya çıktı!

Dün öğle saatlerinde Arnavutköy’deki bir ekspertiz firmasına gelen vatandaşlar karşılaştıkları olay karşısında şoke oldu. İddiaya göre 7 ay önce Konya’daki bir kişiden alan satın alan vatandaş, aracı başka birine satmak için ekspertiz firmasına geldiğinde aracın çalıntı olduğunu öğrendi.

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Çalıntı aracın hurdaya çıkmış başka bir aracın şase numarası ile piyasaya sürüldüğü belirlendi. Görenlerin şoke olduğu olay ekspertiz ustalarının farklı şasi numaralarını fark etmesi ile ortaya çıktı.

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Şasi numarasının bir tanesinde hasar kaydı yoktur yazarken, diğerinde aracın hurdaya ayrılmış olduğu görüldü. Yapılan incelemelerin ardından sahte şasi numaraları ile değiştirilen çalıntı araç, polis ekipleri tarafından yediemin otoparkına çekildi.

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DETAYLI İNCELEMEDE ORTAYA ÇIKTI

Aracın çalıntı olduğunu fark eden ekspertiz ustası Ferdi Gökçe, “Bu araç 2017 model bir araç, bir alıcı, bir de satıcı tarafından ekspertiz yapılmak üzere buraya geldi. Bizden kapsamlı bir ekspertiz paketi istediler. Biz de aracı aldık, detaylı şekilde incelediğimizde bu aracın üzerinde iki ayrı şase numarasını fark ettik. Bunlardan bir tanesinde aracın hasar kaydı olmadığı, diğerinde ise aracın ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Daha da detaylı inceleme yaptığımızda aracın benzinli olduğunu ama dizel bir kupa ile değiştirildiğini fark ettik, yani aracın hırsızlık malı olduğu ortaya çıktı. Satan arkadaş aracını 7 ay önce satın aldığını ve ekspertiz yaptırdığını söylüyor, elinde rapor olduğunu söylüyor ki bizde baktık gerçekten elinde o güne ait raporlar var. Onu da kandırmışlar belli ki. Bu araç çalınmış, çok büyükte bir kaza görünce, olmayacak hale gelince ikisini birleştirmişler adeta ve bugünkü satıcıya arabayı Konya’da satmışlar” dedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy
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