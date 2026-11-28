Nilüfer'de aracının bagajına sığmayan uzun profil demirin sürücü camından dışarı çıkacak şekilde konumlandırılarak taşındığı anlar hayrete düşürdü.
Sürücü, otomobilin bagajına yerleştirdiği uzun profil demirini sürücü camından dışarı çıkararak yerleştirdi. Sürücü, araçtan dışarı taşan demirle yolda ilerledi.
Bu şekilde trafikte ilerleyen sürücünün o anları, çevredeki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Sürücünün trafikte yoluna devam ettiği görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında gündem yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, aracın trafikte bu şekilde ilerlemesinin trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirtti.