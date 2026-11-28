Nilüfer'de aracının bagajına sığmayan uzun profil demirin sürücü camından dışarı çıkacak şekilde konumlandırılarak taşındığı anlar hayrete düşürdü.

DEMİRİ ARAÇTAN TAŞIRARAK TAŞIDI

Sürücü, otomobilin bagajına yerleştirdiği uzun profil demirini sürücü camından dışarı çıkararak yerleştirdi. Sürücü, araçtan dışarı taşan demirle yolda ilerledi.

O ANLAR KAMERADA

Bu şekilde trafikte ilerleyen sürücünün o anları, çevredeki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sürücünün trafikte yoluna devam ettiği görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında gündem yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, aracın trafikte bu şekilde ilerlemesinin trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirtti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır