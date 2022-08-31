HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Çalıntı kimlik yenileme ücreti nedir? Kayıp ve çalıntı kimlik cezası ve belgeleri nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

Çalıntı kimlik yenileme ücreti nedir? Kayıp ve çalıntı kimlik cezası ve belgeleri nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

29.08.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimlik kaybedilmesi ya da çalınması durumunda telefon ya da internet aracılığı ile kayıp bildirimi yapılabilir. Kayıp bildirimi sonrası yeni kimlik işlemleri için istenen evrakları tamamlamak ve kayıp ceza ücretini ödemek gerekir. Peki, çalıntı kimlik yenileme ücreti nedir?

Çalıntı kimlik yenileme ücreti nedir? Kayıp ve çalıntı kimlik cezası ve belgeleri nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

Kimlik kartı tamamen kişiye özel resmi bir belge niteliğindedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sahip olması gereken özlük bilgilerini içeren bir belgedir. Kimlik belgesinin herhangi bir sebeple kaybedilmesi ya da çalınması halinde yapılması gereken bazı işlemler vardır. Kimliğini kaybeden ya da çaldıran kişilerin ALO 199 çağrı merkezini arayarak bildirimde bulunması gerekir.

Kayıp kimlik yenileme başvurusu işlemleri sırasında kimlik kaybetmenin cezası olan tutarın ödenmesi gerekir. Yeni kimlik çıkarmak için belli bir ücret ödenmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması gerekir. Bu belgeler ve ödeme makbuzu ile birlikte başvurunuzu yaptıktan kısa bir süre sonra yeni kimlik belgenize ulaşabilirsiniz.

Kayıp kimlik nereye bildirilir?

İlk olarak ALO 199 çağrı merkezini aramanız gerekir. e-Devlet kayıp kimlik bildirimi üzerinden de işlem yapabilirsiniz. Bunun dışında bağlı bulunduğuz nüfus müdürlüğüne bizzat müracaat edebilirsiniz.

Yeni kimlik başvurusu yapacak kişilerin öncelikle randevu alması gerekir. Kayıp kimliğinizi yeniden çıkartmak istiyorsanız, başvuru için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesi https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden bağlı olduğunuz kurum için randevu alabilirsiniz. İnternetten randevu alamayan kişiler, telefon aracılığıyla da işlem yapabilir. Telefon aracılığı ile ALO 199 hattından randevu alabilirsiniz.

Kayıp kimlik çıkarma işlemi nerede yapılır?

Kayıp kimlik çıkarma işlemi için gerekli belgeleri topladıktan sonra kayıp kimlik ceza bedeli ödenir. Yeni kimlik çıkarma randevusunda İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvuru yapılarak, yeni kimlik belgesi çıkartma işlemleri başlatılır. Bu işlemler sırasında ilgili müdürlük personeli gerekli işlemleri yapar ve yeni kimliğinizi almanız için süreci başlatır.

Kayıp kimlik nereye bildirilir?

Kimliğinin kaybeden ya da çaldıran kişilerin hemen ALO 199 çağrı merkezini arayarak, durumlarını bildirmeleri gerekir. Eedevlet resmi sitesi üzerinden de başvuru yapılabilir. Bunun dışında bağlı bulundukları nüfus müdürlüğüne bizzat müracaat ederek de kayıp kimlik bildiriminde bulunabilirler. Gerekli belgeleri toplamanız ve kayıp bedelini yatırmanız gerekir.

Kayıp kimlik ücreti nereye yatırılır?

Kayıp ya da çalıntı gibi durumlarla karşı karşıya kalan kişiler kayıp kimlik bildirimi yaptıktan sonra bir ceza bedeli de ödemesi gerekir. 2022 yılı için belirlenen kayıp kimlik ceza bedeli 75 TL’dir. Bu bedeli ödeyebileceğiniz yerler ise şu şekildedir;

  • Vergi Dairesi Müdürlüklerinden,
  • https://alo199.nvi.gov.tr/ Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresinden kayıp kimlik ücreti yatırılan bankalar aracılığıyla,
  • Ayrıca PTT Şubeleri aracılığıyla da kayıp kimlik ücreti ödeyebilirsiniz.

Kayıp ya da çalıntı kimlik başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Çalıntı kimlik yenileme için gerekli belgeleri tamamladıktan sonra yeni kimliğinizin size ulaştırılmasını beklemeniz yeterlidir. Kayıp kimlik başvurusu için gerekli belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz.

  • 1 adet biyometrik fotoğraf ancak, son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.
  • Kayıp kimlik çıkarma bedeli olan 75 TL’nin ödenmesi gerekir.
  • Nüfus Müdürlükleri kayıp işlemler sırasında kimliğinizi kanıtlayan pasaport, ehliyet, aile cüzdanı, avukat kimlik kartı ya da basın kartı gibi belgeleri talep edebilir.
  • Bu kimlik belgelerinden herhangi birine dahi sahip değilseniz, başvuru sırasında "anne, baba, eş, 18 yaşını doldurmuş kardeş ya da 18 yaşını doldurmuş çocuk ya da vasi" gibi kişileri beraberinizde götürmeniz gerekir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa ettiKorkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti
Görücüye çıktı! F-35 ile yarışabilecek "Muhteşem görünüyor"Görücüye çıktı! F-35 ile yarışabilecek "Muhteşem görünüyor"
Anahtar Kelimeler:
yeni kimlik yeni kimlik başvuru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akılalmaz soru şaşkına çevirdi! "Baldızımla ilişkim oldu! Sonra ablasıyla... Şimdi de..."

Akılalmaz soru şaşkına çevirdi! "Baldızımla ilişkim oldu! Sonra ablasıyla... Şimdi de..."

'İktidar değişirse engellenme endişeniz var mı?' sorusuna yanıt

'İktidar değişirse engellenme endişeniz var mı?' sorusuna yanıt

56 milyar liralık ceza affı! Tarih belli oldu

56 milyar liralık ceza affı! Tarih belli oldu

Şoförünün eşi ve baldızı evrak yakarken yakalandı

Şoförünün eşi ve baldızı evrak yakarken yakalandı

Ekipler alarma geçti! Kayıp kadın çıplak halde bulundu

Ekipler alarma geçti! Kayıp kadın çıplak halde bulundu

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan açıkladı! 'Tarsus il olmak zorunda'

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan açıkladı! 'Tarsus il olmak zorunda'

İlginizi Çekebilir

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Hapishane ziyareti esnasında azılı seri katilden hamile kaldı!

Hapishane ziyareti esnasında azılı seri katilden hamile kaldı!

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.