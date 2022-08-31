Çalıntı kimlik yenileme ücreti nedir? Kayıp ve çalıntı kimlik cezası ve belgeleri nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

Kimlik kartı tamamen kişiye özel resmi bir belge niteliğindedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sahip olması gereken özlük bilgilerini içeren bir belgedir. Kimlik belgesinin herhangi bir sebeple kaybedilmesi ya da çalınması halinde yapılması gereken bazı işlemler vardır. Kimliğini kaybeden ya da çaldıran kişilerin ALO 199 çağrı merkezini arayarak bildirimde bulunması gerekir.

Kayıp kimlik yenileme başvurusu işlemleri sırasında kimlik kaybetmenin cezası olan tutarın ödenmesi gerekir. Yeni kimlik çıkarmak için belli bir ücret ödenmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması gerekir. Bu belgeler ve ödeme makbuzu ile birlikte başvurunuzu yaptıktan kısa bir süre sonra yeni kimlik belgenize ulaşabilirsiniz.

Kayıp kimlik nereye bildirilir?

İlk olarak ALO 199 çağrı merkezini aramanız gerekir. e-Devlet kayıp kimlik bildirimi üzerinden de işlem yapabilirsiniz. Bunun dışında bağlı bulunduğuz nüfus müdürlüğüne bizzat müracaat edebilirsiniz.

Yeni kimlik başvurusu yapacak kişilerin öncelikle randevu alması gerekir. Kayıp kimliğinizi yeniden çıkartmak istiyorsanız, başvuru için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesi https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden bağlı olduğunuz kurum için randevu alabilirsiniz. İnternetten randevu alamayan kişiler, telefon aracılığıyla da işlem yapabilir. Telefon aracılığı ile ALO 199 hattından randevu alabilirsiniz.

Kayıp kimlik çıkarma işlemi nerede yapılır?

Kayıp kimlik çıkarma işlemi için gerekli belgeleri topladıktan sonra kayıp kimlik ceza bedeli ödenir. Yeni kimlik çıkarma randevusunda İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvuru yapılarak, yeni kimlik belgesi çıkartma işlemleri başlatılır. Bu işlemler sırasında ilgili müdürlük personeli gerekli işlemleri yapar ve yeni kimliğinizi almanız için süreci başlatır.

Kayıp kimlik nereye bildirilir?

Kimliğinin kaybeden ya da çaldıran kişilerin hemen ALO 199 çağrı merkezini arayarak, durumlarını bildirmeleri gerekir. Eedevlet resmi sitesi üzerinden de başvuru yapılabilir. Bunun dışında bağlı bulundukları nüfus müdürlüğüne bizzat müracaat ederek de kayıp kimlik bildiriminde bulunabilirler. Gerekli belgeleri toplamanız ve kayıp bedelini yatırmanız gerekir.

Kayıp kimlik ücreti nereye yatırılır?

Kayıp ya da çalıntı gibi durumlarla karşı karşıya kalan kişiler kayıp kimlik bildirimi yaptıktan sonra bir ceza bedeli de ödemesi gerekir. 2022 yılı için belirlenen kayıp kimlik ceza bedeli 75 TL’dir. Bu bedeli ödeyebileceğiniz yerler ise şu şekildedir;

Vergi Dairesi Müdürlüklerinden,

https://alo199.nvi.gov.tr/ Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresinden kayıp kimlik ücreti yatırılan bankalar aracılığıyla,

Ayrıca PTT Şubeleri aracılığıyla da kayıp kimlik ücreti ödeyebilirsiniz.

Kayıp ya da çalıntı kimlik başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Çalıntı kimlik yenileme için gerekli belgeleri tamamladıktan sonra yeni kimliğinizin size ulaştırılmasını beklemeniz yeterlidir. Kayıp kimlik başvurusu için gerekli belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz.