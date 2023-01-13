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  4. Çalışanlara sinirlendi! Öfkesini kontrol edemeyince otele spor arabasıyla daldı

Çalışanlara sinirlendi! Öfkesini kontrol edemeyince otele spor arabasıyla daldı

13.01.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Şangay şehrinde çalışanlara sinirlenen bir otel müşterisi öfkesini kontrol edemeyince otelden içeri spor arabasıyla baskın yaptı. Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Sinirlenen müşteri spor aracıyla önce otelin kapılarını kırdı, ardından ise lobide hız yapmaya başladı.

Çin’in Şangay eyaletinde kaydedilen görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. İsmi Chen olarak açıklanan 28 yaşındaki otel müşterisi dizüstü bilgisayarının çalındığını iddia ederek oteldeki personelle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Chen büyük bir sinirle otelden çıkarak otoparka gidip aracını aldı. Otele spor arabasıyla geri dönen müşteri meraklı gözlere aldırış etmeden gaza basarak otelin kapısından arabasıyla girdi.

LOBİDE TUR ATTI

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Spor arabasıyla otelin kapılarını kırarak içeri giren Chen bu kadarla da kalmadı. Otelin lobisinde kendisini indirmeye çalışan personelin üzerine arabasını süren adam drift atmaya başladı.

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O anlar saniye saniye kaydedilirken olay sırasında yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. Aracıyla resepsiyona doğru hareket eden Chen polis tarafından durdurularak tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin şangay

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