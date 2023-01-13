Çalışanlara sinirlendi! Öfkesini kontrol edemeyince otele spor arabasıyla daldı

Çin’in Şangay eyaletinde kaydedilen görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. İsmi Chen olarak açıklanan 28 yaşındaki otel müşterisi dizüstü bilgisayarının çalındığını iddia ederek oteldeki personelle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Chen büyük bir sinirle otelden çıkarak otoparka gidip aracını aldı. Otele spor arabasıyla geri dönen müşteri meraklı gözlere aldırış etmeden gaza basarak otelin kapısından arabasıyla girdi.

LOBİDE TUR ATTI

Spor arabasıyla otelin kapılarını kırarak içeri giren Chen bu kadarla da kalmadı. Otelin lobisinde kendisini indirmeye çalışan personelin üzerine arabasını süren adam drift atmaya başladı.

O anlar saniye saniye kaydedilirken olay sırasında yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. Aracıyla resepsiyona doğru hareket eden Chen polis tarafından durdurularak tutuklandı.