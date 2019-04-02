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Call of Duty: Black Ops 4 Blackout’un yeni haritası Alcatraz duyuruldu

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ESPOR  | 02.04.2019 12:20 | Son Güncelleme

Call of Duty’nin battle royale modu Blackout’a yeni harita geliyor.

Call of Duty: Black Ops 4 Blackout’un yeni haritası Alcatraz duyuruldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin en ünlü hapishanelerinden biri olan Alcatraz, Blackout’a uyarlanıyor. 1963’e kadar cezaevi olarak kullanılan Alcatraz Adası günümüzde müze olarak faaliyet göstermekte. Treyarch’ın yakın zamanda oyuna eklediği zombiler ile oyuncuların mücadelesi Alcatraz’da devam edecek.

Apex Legends ile birlikte Blackout’un oyuncu kitlesinde azalmalar olduğu gören oyun geliştiricileri, oyun dünyasına bombaları patlatmaya başladı. Call of Duty’nin ilk olarak geçtiğimiz hafta mobil platformuna katılacağını duyurmasının ardından oyun geliştiricilerinin hedefinde şimdi de Blackout var.

Blackout’un yeni haritası Alcatraz

Oyunun geliştirici firması Treyarch, zombi modu için oyuna yakın zamanda Ancient Evil adlı yeni bir harita eklemişti. Call of Duty’nin YouTube kanalında Alcatraz için bir fragman videosu yayınlandı ve 4×4 boyutundaki yeni haritada görünen o ki Ancient Evil’ın zombileri yeni haritanın bir parçası olacak.

Sıcak çatışmanın hiç bitmediği bir türden battle royale haritası Alcatraz’ın oldukça dar bir harita olduğu göze çarpıyor. Ayrıca fragman videosunda oyunseverlerin Black Ops 2’den tanıdığı Mob of the Dead ve Black Ops 4’ün Blood of the Dead gibi Call of Duty haritalarından esintilerde yer aldı.

Belli ki hem Mob of the Dead hemde Blood of the Dead’in hikayeleri Alcatraz Adası’nda tekrardan yaşanacak. Bununla birlikte Blackout’un orjinal haritasından sıkılan oyuncular için yeni bir soluk getirilmeye çalışmış.

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Anahtar Kelimeler:
Call of Duty Call of Duty: Black Ops 4 Alcatraz

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