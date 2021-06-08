Cam Tavanlar dizisinin oyuncu kadrosu araştırılıyor. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi 9 Haziran akşamı seyircilerle buluşacak. Dizide ödüllü ve kariyer hayatı boyunca birçok projede yer almış Cevdet Arıcılar oynuyor. Peki Cam Tavanlar dizisi oyuncusu Cevdet Arıcılar kimdir ve kaç yaşında? İşte hayat hikayesi...

CAM TAVANLAR DİZİSİ OYUNCUSU CEVDET ARICILAR KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA? İŞTE HAYAT HİKAYESİ...

1963 İstanbul doğumlu Cevdet Arıcılar 58 yaşındadır. Aslen Manisalıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. 1976 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nü bitirmiştir ve aynı üniversitede Yüksek Lisans yapmıştır.

Oyunculuk kariyerinde en son Kanal D ekranlarında yayınlanan "Bir Deniz Hikayesi" dizisinde rol almış ve Aslan Bey karakterine hayat vermiştir.

İlk oyunculuk deneyimini "Issızlığın Ortasında" adlı proje ile gerçekleştiren Arıcılar oyunculuk kariyeri boyunca birçok dizi, tiyatro ve film projelerinde yer almıştır. Öte yandan 1993'te 5. Ankara Film Festivali'nde "Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu (Yağmur Beklerken)" ödülünü almaya hak kazanmıştır.