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Cam Tavanlar dizisi oyuncusu Cevdet Arıcılar kimdir ve kaç yaşında? İşte hayat hikayesi...

08.06.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ödüllü oyuncu Cevdet Arıcılar "Cam Tavanlar" dizisinin oyuncu kadrosunda yerini aldı. Bununa ardından Cevdet Arıcılar'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Cam Tavanlar dizisi oyuncusu Cevdet Arıcılar kimdir ve kaç yaşında? İşte hayat hikayesi...

Cam Tavanlar dizisi oyuncusu Cevdet Arıcılar kimdir ve kaç yaşında? İşte hayat hikayesi...

Cam Tavanlar dizisinin oyuncu kadrosu araştırılıyor. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi 9 Haziran akşamı seyircilerle buluşacak. Dizide ödüllü ve kariyer hayatı boyunca birçok projede yer almış Cevdet Arıcılar oynuyor. Peki Cam Tavanlar dizisi oyuncusu Cevdet Arıcılar kimdir ve kaç yaşında? İşte hayat hikayesi...

CAM TAVANLAR DİZİSİ OYUNCUSU CEVDET ARICILAR KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA? İŞTE HAYAT HİKAYESİ...

1963 İstanbul doğumlu Cevdet Arıcılar 58 yaşındadır. Aslen Manisalıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. 1976 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nü bitirmiştir ve aynı üniversitede Yüksek Lisans yapmıştır.

Oyunculuk kariyerinde en son Kanal D ekranlarında yayınlanan "Bir Deniz Hikayesi" dizisinde rol almış ve Aslan Bey karakterine hayat vermiştir.

İlk oyunculuk deneyimini "Issızlığın Ortasında" adlı proje ile gerçekleştiren Arıcılar oyunculuk kariyeri boyunca birçok dizi, tiyatro ve film projelerinde yer almıştır. Öte yandan 1993'te 5. Ankara Film Festivali'nde "Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu (Yağmur Beklerken)" ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Cam Tavanlar dizisi oyuncusu Cevdet Arıcılar kimdir ve kaç yaşında? İşte hayat hikayesi...

Görev Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Ellerimin Arasındaki Hayat / Oyuncu / Yönetmen - 2014

Kırmızı Karaağaç / Leonard Woolf - 1999

Gül Satardı Melek Hanım / Yazar - 1991

Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası / Hayva - 1989

Ellerimin Arasındaki Hayat / Arthur Long - 1987

Fazilet Eczanesi / Ünal - 1982

Rol aldığı film ve diziler şu şekildedir:

Camtavanlar (TV Dizisi 2021)

Bir Deniz Hikayesi (Aslan Bey, TV Dizisi 2015)

Sudan Bıkmış Balıklar (Muharrem, TV Dizisi 2012)

Yalancı Bahar (Musa, TV Dizisi 2011)

Limon Ağacı (Dündar, TV Dizisi 2008)

Küçük Kadınlar (TV Dizisi Hulki, 2009-2010)

Mavi Gözlü Dev (1. Savcı, Sinema Filmi 2007)

El Gibi (TV Dizisi 2007)

Candan Öte (Erkut Atalay, TV Dizisi 2006)

Kasırga İnsanları (Metin, TV Dizisi 2004)

Haziran Gecesi (Harun Altan, TV Dizisi 2004)

Mihriban (Yusuf, TV Dizisi 2002)

Kıvılcım (Asım, TV Dizisi 1999)

Kurtuluş (Albay Reşat Bey, TV Dizisi 1996)

Bir Kadının Anatomisi (Sinema Filmi 1995)

Yağmur Beklerken (TV Dizisi 1992)

Issızlığın Ortası (TV Dizisi 1991)

Ödülleri:

Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu (Yağmur Beklerken) / 5. Ankara Film Festivali 1993

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