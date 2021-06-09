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Cam Tavanlar dizisinin Süreyyası "Hatice Aslan" kimdir ve kaç yaşında? İşte hayat hikayesi...

09.06.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu akşam (9 Haziran) Show TV'de ilk kez ekranlara gelecek dizi Cam Tavanlar'ın oyuncu kadrosu araştırılıyor. Cam Tavanlar dizisinde ödüllü oyuncu Hatice Aslan da yer alacak. Peki Cam Tavanlar dizisinin Süreyyası "Hatice Aslan" kimdir ve kaç yaşında? İşte hayat hikayesi...

Cam Tavanlar dizisinin Süreyyası "Hatice Aslan" kimdir ve kaç yaşında? İşte hayat hikayesi...

Cam Tavanlar dizisi kaliteli oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrolde olacağı dizide birçok ödüllü oyuncu bulunuyor. Vücut filmiyle 18. Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Hatice Aslan, Cam Tavanlar dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Peki Cam Tavanlar dizisinin Süreyyası "Hatice Aslan" kimdir ve kaç yaşında? İşte hayat hikayesi...

CAM TAVANLAR DİZİSİNİN SÜREYYASI "HATİCE ASLAN" KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

1962 Sivas doğumlu Hatice Aslan 59 yaşındadır. Liseyi Sivas Lisesi'nde tamamlamış ve ardından Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Tiyatro eğitimi almıştır. Aslan'ın Ekin adında bir de oğlu vardır.

Oyunculuk kariyeri hayatı boyunca birçok projede yer alan Aslan mezun olduğu 1983-84 sezonunda Nezihe Araz'ın kaleme aldığı ve Kenan Işık'ın yönetmenliğini üstlendiği "Bozkır Güzellemesi" oyununda yerini aldı. 1986 ile 1992 yılları arasında ise İzmir Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı.

1992'de Ankara Devlet Tiyatrosu’na döndü. Ardından, Yaşar Seyman’ın kaleme aldığı “Hüznün Coşkusu Altındağ” adlı oyununda yer aldı. Aynı dönemde Seynan Levent’in proje koordinatörlüğünü üstlendi ve "Ferhunde Hanımlar" dizisinde Necla karakterine hayat verdi.

Yücel Erten’in uyarladığı “Azizname 95” oyununda yer aldı. “Gergedan” adlı oyundan sonra 2000'de İstanbul Devlet Tiyatrosu’na geçiş yaptı. “Küçük Adam Ne Oldu Sana” oyunuyla Afife Jale Ödülleri’nde aday gösterildi. “Kaygusuz Abdal” ve “Ölümsüzler” oyunlarından sonra Devlet Tiyatrolarından emekli oldu.

Cam Tavanlar dizisinin Süreyyası

HATİCE ASLAN ÖDÜLLERİ

2015-2016'da “Hepimizin Öyküsü Aynı” adlu oyunda Bir Ana'yı oynadı. Söz konusu oyun ile 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde "Seçici Kurul Özel Ödülü”nü almaya hak kazandı.

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer alan Hatice Aslan tiyatronun yanı sıra dizilerde de kendisini gösterdi. En Son Babalar Duyar, Kınalı Kar, Düğün Şarkıcısı, Lale Devri gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Üç Maymun" adlı filminde "Hacer" karakterine hayat verdi. Bu rol ile 2. Yeşilçam Ödülleri’nde, 7. River Run Uluslararası Film Festivali’nde ve 41. SİYAD Türk Sineması Ödülleri’nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.

"Vücut" filmiyle de 18. Altın Koza Film Festivali’nde yine En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almaya hak kazandı.

Şimdilerde ise Show TV'de yayınlanan Cam Tavanlar dizisinin oyuncu kadrosunda yer almaktadır.

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Hatice Aslan
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