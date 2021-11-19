Çamaşır yıkamak kabus olmaktan çıksın! Kıyafetlerin renklerinin solmasını nasıl önleyebilirsiniz?

Kıyafetleri yıkamak kolay görünse de bazı ufak detaylara dikkat etmeyi gerektiriyor. Bu noktaları atlarsanız bir felaketle karşılaşabilirsiniz! En çok sorun çıkaran noktalardan birisi de kıyafetlerin yıkandıkça rengini kaybetmesi. Neyse ki bazı önlemlerle kıyafetlerinizin renklerini uzun süre koruyabilirsiniz. Neler yapabileceğinize gelin, birlikte göz gezdirelim.

BİR PARÇA TUZ KATIN

Koyu renkli kıyafetleri yıkarken çamaşır makinesinin içine bir parça tuz eklemek kıyafetlerinin renklerinin solmasını önlemenize yardımcı olur.

KARABİBER DE İŞE YARAR

Kıyafetlerinizin renklerini korumasına yardım eden bir başka gıda da karabiber.

Çamaşırların üzerine bir çay kaşığı karabiber ekleyin ve koyu renklerin canlılığı sizinle kalsın!

DOĞRU DETERJANI SEÇİN

Kıyafetlerin renklerini korumanın belki de ilk şartı, kaliteli deterjan ve yumuşatıcı seçmek.

Yanlış ve kalitesiz seçimler yüzünden hem renkler solabilir hem de kıyafetler çok kolay yıpranabilir.

YIKAMA TALİMATINA UYUN

Her kıyafetin kendine ait bir yıkama talimatı var. Kıyafeti yıkamadan önce bu talimatlara mutlaka bakmanız gerekiyor.

Yanlış bir şekilde yıkamanız kıyafetlerinizin hızla solmasına neden olabilir.

AÇIK RENK VE KOYU RENK KIYAFETLERİ AYRI YIKAYIN

Açık ve koyu renkli kıyafetleri beraber yıkamak kıyafetlerin renklerini zamanla soldurur.

Birlikte yıkamak kıyafetlerin renklerini soldurmasının yanında renklerin birbirine karışmasına da neden olabilir.

DÜŞÜK SICAKLIKTA YIKAYIN

Kıyafetleri yüksek sıcaklıklarda yıkamak renklerin çabuk solmasına ve kıyafetlerin parlaklığının hızla kaybolmasına neden olur.

Özellikle çok canlı renkleri olan kıyafetleri 30 derecenin üzerinde yıkamamak gerekir.

Kumaş yapılarına gere en uygun sıcaklığı tercih ederek çamaşır yıkarsanız, giysilerinizi uzun süre boyunca solmaktan koruyabilirsiniz.

ÖN MÜDAHALEYİ UNUTMAYIN