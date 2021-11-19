Çamaşır yıkamak kabus olmaktan çıksın! Kıyafetlerin renklerinin solmasını nasıl önleyebilirsiniz?

Kıyafetleri yıkamak kolay görünse de bazı ufak detaylara dikkat etmeyi gerektiriyor. Bu noktaları atlarsanız bir felaketle karşılaşabilirsiniz! En çok sorun çıkaran noktalardan birisi de kıyafetlerin yıkandıkça rengini kaybetmesi. Neyse ki bazı önlemlerle kıyafetlerinizin renklerini uzun süre koruyabilirsiniz. Neler yapabileceğinize gelin, birlikte göz gezdirelim.
Koyu renkli kıyafetleri yıkarken çamaşır makinesinin içine bir parça tuz eklemek kıyafetlerinin renklerinin solmasını önlemenize yardımcı olur.
Kıyafetlerinizin renklerini korumasına yardım eden bir başka gıda da karabiber.
Kıyafetlerin renklerini korumanın belki de ilk şartı, kaliteli deterjan ve yumuşatıcı seçmek.
Her kıyafetin kendine ait bir yıkama talimatı var. Kıyafeti yıkamadan önce bu talimatlara mutlaka bakmanız gerekiyor.
Açık ve koyu renkli kıyafetleri beraber yıkamak kıyafetlerin renklerini zamanla soldurur.
Kıyafetleri yüksek sıcaklıklarda yıkamak renklerin çabuk solmasına ve kıyafetlerin parlaklığının hızla kaybolmasına neden olur.
Özellikle çok canlı renkleri olan kıyafetleri 30 derecenin üzerinde yıkamamak gerekir.
Kıyafetlerin makinede solmaması için önceden ufak bir müdahalede de bulunabilirsiniz.
Henüz giymediğiniz kıyafetinizi uygun bir kaba uyarak soğuk su ekleyin.
Tamamen soğuk suya batırdığınız kıyafetin üzerine de bol miktarda tuz ekleyin.
Tuzlu su kullanılan boyanın kıyafetinizde sabitlenmesine yardımcı olacak ve solmayı engelleyecek.
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