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Çamaşır yıkamak kabus olmaktan çıksın! Kıyafetlerin renklerinin solmasını nasıl önleyebilirsiniz?

19.11.2021 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıyafetlerin renklerini uzun süre koruyabilmek oldukça zor. Her yıkamada rengini biraz daha kaybeden kıyafetlerin canlılıkları, yerini zamanla solgunluğa bırakıyor. Ama merak etmeyin, bu can sıkıcı durumla baş edebilmek mümkün! Bazı küçük önlemlerle kıyafetlerinin solmasını önleyebilirsiniz. İşte detaylar...

Çamaşır yıkamak kabus olmaktan çıksın! Kıyafetlerin renklerinin solmasını nasıl önleyebilirsiniz?

Kıyafetleri yıkamak kolay görünse de bazı ufak detaylara dikkat etmeyi gerektiriyor. Bu noktaları atlarsanız bir felaketle karşılaşabilirsiniz! En çok sorun çıkaran noktalardan birisi de kıyafetlerin yıkandıkça rengini kaybetmesi. Neyse ki bazı önlemlerle kıyafetlerinizin renklerini uzun süre koruyabilirsiniz. Neler yapabileceğinize gelin, birlikte göz gezdirelim.

BİR PARÇA TUZ KATIN

Koyu renkli kıyafetleri yıkarken çamaşır makinesinin içine bir parça tuz eklemek kıyafetlerinin renklerinin solmasını önlemenize yardımcı olur.

KARABİBER DE İŞE YARAR

  • Kıyafetlerinizin renklerini korumasına yardım eden bir başka gıda da karabiber.

  • Çamaşırların üzerine bir çay kaşığı karabiber ekleyin ve koyu renklerin canlılığı sizinle kalsın!

DOĞRU DETERJANI SEÇİN

  • Kıyafetlerin renklerini korumanın belki de ilk şartı, kaliteli deterjan ve yumuşatıcı seçmek.

  • Yanlış ve kalitesiz seçimler yüzünden hem renkler solabilir hem de kıyafetler çok kolay yıpranabilir.
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YIKAMA TALİMATINA UYUN

  • Her kıyafetin kendine ait bir yıkama talimatı var. Kıyafeti yıkamadan önce bu talimatlara mutlaka bakmanız gerekiyor.

  • Yanlış bir şekilde yıkamanız kıyafetlerinizin hızla solmasına neden olabilir.

AÇIK RENK VE KOYU RENK KIYAFETLERİ AYRI YIKAYIN

  • Açık ve koyu renkli kıyafetleri beraber yıkamak kıyafetlerin renklerini zamanla soldurur.

  • Birlikte yıkamak kıyafetlerin renklerini soldurmasının yanında renklerin birbirine karışmasına da neden olabilir.

DÜŞÜK SICAKLIKTA YIKAYIN

  • Kıyafetleri yüksek sıcaklıklarda yıkamak renklerin çabuk solmasına ve kıyafetlerin parlaklığının hızla kaybolmasına neden olur.

  • Özellikle çok canlı renkleri olan kıyafetleri 30 derecenin üzerinde yıkamamak gerekir.

  • Kumaş yapılarına gere en uygun sıcaklığı tercih ederek çamaşır yıkarsanız, giysilerinizi uzun süre boyunca solmaktan koruyabilirsiniz.

ÖN MÜDAHALEYİ UNUTMAYIN

  • Kıyafetlerin makinede solmaması için önceden ufak bir müdahalede de bulunabilirsiniz.

  • Henüz giymediğiniz kıyafetinizi uygun bir kaba uyarak soğuk su ekleyin.

  • Tamamen soğuk suya batırdığınız kıyafetin üzerine de bol miktarda tuz ekleyin.

  • Tuzlu su kullanılan boyanın kıyafetinizde sabitlenmesine yardımcı olacak ve solmayı engelleyecek.

  • Üç dört saat tuzlu suda bekleyen kıyafetinizi çamaşır makinesine atıp yıkayabilirsiniz.
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