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Çamaşırların dokusunu bozmadan yumuşacık tutmak için ipuçları

18.11.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süre kullanılan kıyafet ve havlular belirli bir süre sonra sertleşerek kullanışsız hale geliyor. Sertleşen kıyafetler hem giyerken rahatsız ediyor hem de kötü dokusu nedeniyle onları daha fazla kullanmak istemiyoruz. Havlular ise sertleştiğinde cilde zarar veriyor. Oysa basit yöntemlerle çamaşırların dokusunu bozmadan yumuşacık yapmak mümkün.

Çamaşırların dokusunu bozmadan yumuşacık tutmak için ipuçları

Birkaç yıkamadan sonra sertleşen havlular, uzun süre kullanıldıktan sonra yumuşak dokusunu kaybeden kıyafetler oldukça can sıkıcı. Ancak hem yumuşak çamaşırların dokusunu korumak hem de bir zamanlar yumuşacık olan çamaşırları eski haline döndürmek oldukça kolay. İşte, çamaşırlarınızın dokusunu bozmadan yumuşacık yapmanın püf noktaları. Gelin, birlikte inceleyelim.

Fazla deterjan daha fazla hijyen anlamına gelmez

En sık yapılan hatalardan biri, çamaşırları yıkarken fazla deterjan kullanmak. Genel kanının aksine daha fazla deterjan demek daha fazla hijyen demek değil. Bu sadece daha fazla su ve enerji harcanmasına neden olur. Gereğinden çok koyulan deterjanlar hem çamaşırların sertleşmesine hem de çamaşırlarda deterjan kalıntılarının meydana gelmesine neden olabilir. Renkli bir deterjan kullanıyorsanız çamaşır makinesi fazla deterjanı yeteri kadar durulayamayacağı için çamaşırlarınızda lekeler bile oluşabilir. Bu nedenle ön yıkama ve ana yıkama için önerilen deterjan miktarını kesinlikle geçmemelisiniz.

Yıkama talimatlarına uyun

Genellikle çamaşır yıkarken renkli, beyaz ve koyu renkliler olarak ayırıyoruz ve yıkama talimatlarına dikkat etmiyoruz. Ancak çamaşırın kumaşına, baskısına, kullanılan ek materyaline göre yıkama derecesi de değişiklik gösterir. Bu talimatlara uyulmadığı zaman çamaşırların dokusunda bozulmalar olur ve sertleşir. Yıkama talimatına uyulmadan yapılan temizlik işlemleri çamaşırın kullanım ömrünü de azaltır. Özellikle havluların yüksek ısıda daha hijyenik olacağı yanılgısı, sertleşmelerine neden olur. Ayrıca havluların yumuşak kalabilmesi için diğer çamaşırlardan ayrı yıkanması gerekir. Makineyi çok fazla çamaşırla doldurmak da çamaşırların sertleşmesine neden olan diğer faktör. Bu nedenle makineyi çok doldurmadan, yıkama talimatına uyarak çamaşırları yıkamalısınız.

Çamaşır suyu kullanmayın

Adı her ne kadar çamaşır suyu olsa da sert bir kimyasal olduğu için genellikle çamaşırlarda bu ürünü kullanamıyoruz. Direk uygulandığı takdirde renkli çamaşırlarda renk bozulmaları yaratan çamaşır suları, beyazların da sararmasına neden oluyor. Ürünü sulandırarak veya çamaşır makinesinin yıkama gözüne dökerek kullansanız da böyle etkiler görmeniz olası. Üstelik çamaşır suyu, kumaşların dokularında geri dönülemeyecek bozulmalara neden olabiliyor. Çamaşırlar yumuşaklığını kaybederek sertleşebiliyor. Genellikle maksimum hijyen sağlamak için kullanılsa da çamaşırlarınıza zarar veren ve onları sertleştiren bu ürünü tercih etmemenizde fayda var. Havlunuz çamaşır suyu nedeniyle sertleşirse fırçalama işlemini uygulayabilirsiniz. Bunun için bir kıyafet fırçası kullanabilirsiniz. Fırçalama işlemini havlunun her iki tarafına da yapmalı ve sürekli aynı yönde fırçalamaya özen göstermelisiniz. Bu sayede eski yumuşaklığı yakalayabilirsiniz.

1. Beyaz sirkeden faydalanın

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Pek çok kullanım alanı bulunan sirkeler, çamaşırları yumuşatmak için de başrolde. Beyaz sirke hem çamaşır deterjanı çözücüsü hem doğal bir çamaşır yumuşatıcısı. Bu nedenle yumuşacık çamaşırlar için beyaz sirkeyi, çamaşır makinesinin son durulama döngüsü öncesinde ekleyebilirsiniz. Hatta dilerseniz yumuşatıcı yerine sadece beyaz sirke de kullanabilirsiniz. Ancak elma ve üzüm sirkesi gibi diğer sirke çeşitlerini kullanmamalısınız. Bu sirkeler istenmeyen kokulara neden olabilir. Beyaz sirkeyle çamaşırlarınız kuruduğunda kokusu da yok olur. Geriye dokusu bozulmamış yumuşacık çamaşırlar kalır.

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2. Tabii ki karbonatsız olmaz

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Bin bir derde deva karbonat yine karşınızda. Keki ve poğaçaları kabartmakla kalmayan karbonat, çamaşırları da yumuşacık yapıyor. Üstelik kullanımı da oldukça kolay. Tek yapmanız gereken, yumuşak dokusunu korumasını istediğiniz çamaşırları yıkarken ana deterjan bölmesine deterjana ek olarak yarım bardak karbonat eklemek. Sertleşmiş havlularınızı yeniden eski yumuşaklığına çevirmek isterseniz bunun için de karbonattan faydalanabilirsiniz. İlk olarak sadece havlularınızı makineye yerleştirin ve makineyi fazla yüklemeyin. Ardından havluların arasına 1 bardak karbonatı ekleyin. En yüksek ısı ayarında havluları yıkayın. Bu sayede yumuşacık havlulara kavuşabilirsiniz.

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3. Kireçli su çamaşırları sertleştirir

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Kireçli su sadece çamaşır makinesine zarar vermez. Çamaşırların yumuşaklığını kaybetmesine de neden olur. Eğer musluk suyunuz çok kireçliyse çamaşırlarınızın dokusu da bozulur. Ancak Calgon Power Toz ile kireçlerden kurtulmak çok kolay. Deterjan gözüne önce deterjanı ardından kireç oranına göre Calgon'u eklemeniz yeterli. Makinede biriken kiri ve oluşan kokuyu da önleyen ürün, suyun sertliğini azaltır. Kireçten arınan su da çamaşırlarınızın dokusunu ve yumuşaklığını korumasına yardım eder.

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4. Doğru deterjan kullanın

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Çamaşırların dokusunu korumada kullanılan deterjan da büyük rol oynuyor. Sert deterjanlar her kumaş için uygun değil. Hassas ve yünlü çamaşırlar sert deterjanlarla yıkandığında yumuşaklığını kaybediyor. Perwoll Yünlüler ve Narinler için Sıvı Çamaşır Deterjanı, etkili onarıcı formülü ile hem çamaşırlara bakım yapıyor hem onların yumuşaklığını koruyor. Kumaşların kullanım ömrünü uzatırken tiftik oluşumunu da önlüyor. Hassas bakım sağlayan deterjan, kumaşların dokusuna nüfuz ediyor ve pürüzsüz olmalarını sağlıyor.

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5. Yumuşatıcıyı es geçmeyin

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Eğer yumuşatıcı kullanmıyorsanız çamaşırlarınızın sertleşmesi kaçınılmaz. Yumuşatıcılar sadece çamaşırlara hoş koku vermez. Aynı zamanda dokularının korunmasına da yardım eder. Ancak her yumuşatıcı bu etkiyi gösteremez. Bu nedenle doğru yumuşatıcıyı seçmeniz önemli. Yumoş Extra Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı, yoğunlaştırılmış formülü sayesinde her yıkamada çamaşırların rengini korurken yumuşacık olmalarını da sağlıyor. Ferahlık kapsülleri ile zenginleştirilen formülü sayesinde çamaşırlara her dokunduğunuzda ferahlık hissi yayan ürün, alerjen madde de içermiyor.

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6. Kurutma aşamasına dikkat edin

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Çamaşırlarınızı mümkünse açık alanda kurutmaya çalışın. Sermeden önce silkelemek önemli. Ancak kurutma makinesini tercih ederseniz yüksek ısıda kurutmamaya özen göstermelisiniz. Ayrıca kurutucunun içerisine yerleştireceğiniz bir adet tenis topu, çamaşırlarınızın yumuşak kalmasına yardım eder. Electrolux EW8W261BT Kurutmalı Çamaşır Makinesi, hem yıkama hem de kurutma özelliğini bir arada barındırıyor. Bu sayede alan tasarrufu da sağlayan ürün, ekstra yumuşatma özelliğine sahip. Böylece çamaşırlarınızı yıpratmadan kurutuyor ve yumuşaklığını korumasına yardım ediyor. Yoğuşmalı kurutma sistemine sahip olan ürünün çamaşır yıkama kapasitesi 10 kg, kurutma kapasitesi ise 6 kg.

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7. Ütüleyerek yumuşaklığı koruyabilirsiniz

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Ütüleme yaparak da çamaşırların yumuşaklığını koruyabilirsiniz. Çamaşırları ütüleyerek yumuşatmak için çok hafif nemliyken ve kullanım talimatına uygun derecede ütülemeniz yeterli. Eğer buharlı ütüleme yaparsanız yumuşaklığı arttırabilirsiniz. Ütüleme işlemi aynı zamanda hijyen de sağlar. Philips Azur Buharlı Ütü, 250 g'a kadar şok buhar sağlar. Güçlü ve hızlı buhar çıkışına sahip olan ütü, kumaşa %50 daha fazla buharın nüfuz etmesine yardım eder. Bu sayede hem hijyenik hem de yumuşacık çamaşırların keyfini çıkarabilirsiniz.

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