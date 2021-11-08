Camdaki Kız 19. yeni bölüm 2. fragmanı! Nalan'ın annesi Feride, Sedat'a savaş açıyor

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 19. bölümüyle 11 Kasım Perşembe akşamı seyirci karşısına çıkacak. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak.

NALAN KONAĞI TERK EDİYOR

Camdaki Kız yeni bölümde Nalan evi terk edip, Feride'nin yanına dönüyor. Sedat'ın olaylarının ardından Nalan, Koroğlu ailesini terk etmeye karar verir. Başta Selen olmak üzere herkes dil dökse de dinlemez. Feride ise oldukça hiddetlenmiştir. Sedat'ı kıstırır ancak Sedat'ın da cevapları hazırdır.

Rafet, Sedat'ın şirketin hisselerini Cavit'e sattığını öğrenir ve çok sinirlenir. Nalan ise annesinin evine dönerek her şeye en başında başlamak zorunda kalır.



