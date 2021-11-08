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Camdaki Kız 19. yeni bölüm 2. fragmanı! Nalan'ın annesi Feride, Sedat'a savaş açıyor

08.11.2021 02:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 19. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Camdaki Kız yeni bölümde eşi Sedat'ın boşanma kararından sonra evi terk eden Nalan, annesi Feride'nin yanına dönüyor. Sedat'ın karşısına çıkan Feride'nin "Bir zavallıya kızımı verecek kadar kör olduğum için yazıklar olsun bana. Bu söylediklerini sana tek tek yedirmezsem bana da 'Feride' demesinler" sözleriyle gözdağı veriyor. Feride'nin "Yeri yerinden oynatmaya gidiyorum" sözleri de dikkat çekiyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 19. bölümüyle 11 Kasım Perşembe akşamı seyirci karşısına çıkacak. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak.

NALAN KONAĞI TERK EDİYOR

Camdaki Kız yeni bölümde Nalan evi terk edip, Feride'nin yanına dönüyor. Sedat'ın olaylarının ardından Nalan, Koroğlu ailesini terk etmeye karar verir. Başta Selen olmak üzere herkes dil dökse de dinlemez. Feride ise oldukça hiddetlenmiştir. Sedat'ı kıstırır ancak Sedat'ın da cevapları hazırdır.

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Rafet, Sedat'ın şirketin hisselerini Cavit'e sattığını öğrenir ve çok sinirlenir. Nalan ise annesinin evine dönerek her şeye en başında başlamak zorunda kalır.

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Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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