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Camdaki Kız 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Muzo'nun sevgilisi Nalan'ı şoke ediyor!

15.11.2021 03:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız yeni bölümde Nalan, Sedat'ı geri döndürüyor. Nalan, Sedat'ın gitmesine engel olduğunu düşünürken aslında gerçek bambaşka çıkıyor. Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrenemeyen Nalan, neler yaşayacak? Muzo ise kız arkadaşını Sedat ve Nalan'la tanıştırıyor. Ancak Muzo'nun tanıştırdığı kişinin tarzıyla Nalan'a benzemesi ise şoke ediyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 20. bölümüyle 18 Kasım Perşembe seyirci karşısına çıktı. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı.

YÜSRA GEYİK, CAMDAKİ KIZ'DA

Camdaki Kız yeni bölümde, Muzo'nun sevgilisini Yüsra Geyik canlandıracak. Arka Sokaklar'da 15 yıl boyunca Hüsnü Komiser’in kızı Zeliha rolünde ekranlarda olan Yüsra Geyik, artık Camdaki Kız'da rol alacak.

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Camdaki Kız 19. son bölümde Nalan, Sedat ve Cana'yı yurt dışına kaçarken yakaladı!Camdaki Kız 19. son bölümde Nalan, Sedat ve Cana'yı yurt dışına kaçarken yakaladı!

Nalan’ın gittiğini öğrenen Feride, soğuk rüzgarlar estirir.

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Sedat, Nalan’a boşanmak istediğini söyledikten sonra dünyası başına yıkılan Nalan konağı terk eder.

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Konağa yaptığı beklenmedik ziyarette Nalan’ın gittiğini öğrenen Feride, soğuk rüzgarlar estirir.

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Sedat’ın hisselerini Cavit’e sattığını öğrenen Rafet soluğu Cavit’in yanında alır.

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Levent’in yokluğuna alışamayan Selen, Nalan’ı ziyaret eder ve onu Sedat’ı döndürmesi için ikna etmeye çalışır.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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