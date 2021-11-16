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Camdaki Kız 20. yeni bölümde Nalan büyük değişimiyle şaşırtacak! "Bundan sonra Sedat seni kaybetmekten korkacak"

16.11.2021 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 20. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Camdaki Kız'da kendisinden boşanmak isteyen eşi Sedat'ın, yasak aşk yaşadığı Cana ile yurt dışına kaçmak istediğini öğrenen Nalan büyük bir yıkım yaşamıştı. Camdaki Kız'ın yeni bölümünde ise annesi Feride'nin isteğiyle Nalan büyük bir değişim yaşıyor. Konağa geri dönen Sedat ise Nalan'a yüzük hediye ederek "Bunun evliliğimizin yeni dönemini temsil etmesini istiyorum" diyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 20. bölümüyle 18 Kasım Perşembe seyirci karşısına çıkacak Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak.

"BUNDAN SONRA SEDAT SENİ KAYBETMEKTEN KORKACAK"

Camdaki Kız'ın yeni bölümüne Nalan'ın büyük değişimi damga vuracak. Feride'nin "Gençsin, dünyalar güzelisin ama böyle kurbanlık koyun gibi gezersen kim ne yapsan seni? Bundan sonra sen değil, Sedat korkacak seni kaybetmekten" sözleri dikkat çekiyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nalan, Cana'yla yüzleşecek mi? Sedat'ın geri dönüşüyle Koroğlu Konağı'nda fırtınalar kopar. Nalan, Feride'nin emriyle artık bambaşka biri olmaya başlar. Muzo ise büyük bir sırrı saklamak için söz verir. Cana ve Nalan karşı karşıya gelecekler mi?

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Cihangir Ceyhan Enis Arıkan Hande Ataizi Camdaki Kız dizisi
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