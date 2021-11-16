Camdaki Kız 20. yeni bölümde Nalan büyük değişimiyle şaşırtacak! "Bundan sonra Sedat seni kaybetmekten korkacak"

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 20. bölümüyle 18 Kasım Perşembe seyirci karşısına çıkacak Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak.

"BUNDAN SONRA SEDAT SENİ KAYBETMEKTEN KORKACAK"

Camdaki Kız'ın yeni bölümüne Nalan'ın büyük değişimi damga vuracak. Feride'nin "Gençsin, dünyalar güzelisin ama böyle kurbanlık koyun gibi gezersen kim ne yapsan seni? Bundan sonra sen değil, Sedat korkacak seni kaybetmekten" sözleri dikkat çekiyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nalan, Cana'yla yüzleşecek mi? Sedat'ın geri dönüşüyle Koroğlu Konağı'nda fırtınalar kopar. Nalan, Feride'nin emriyle artık bambaşka biri olmaya başlar. Muzo ise büyük bir sırrı saklamak için söz verir. Cana ve Nalan karşı karşıya gelecekler mi?

