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  4. Camdaki Kız 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan ve Sedat'ın romantik gecesi!

Camdaki Kız 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan ve Sedat'ın romantik gecesi!

17.12.2021 02:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Camdaki Kız, 24. son bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Camdaki Kız'ın 25. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Camdaki Kız yeni bölümde hayalleri bir bir yıkılan Nalan büyük bir yıkım yaşıyor. Feride'nin baskısı ve Sedat'ın yaşattıkları Nalan'a çok ağır gelmeye başlıyor. Muzo ile dertleşen Nalan ona hissettiklerinin peşinden koşmasını öğütlüyor. Sonrasında kendisi de Sedat ile yakınlaşmaya başlıyor. Nalan ve Sedat'ın öpüştüğü anlar ise dikkat çekiyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 24. bölümüyle 16 Aralık Perşembe seyirci karşısına çıktı. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın 23 Aralık Perşembe ekrana gelecek olan 25. yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Camdaki Kız'ın yeni bölümüne Sedat ve Nalan'ın yeniden yakınlaşması damga vuracak.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Feride, Nalan’ın kendisine Sema’nın kim olduğunu sorması üzerine bir kriz geçirir.
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Eve geldiğinde gördüğü bu manzarayla şaşıran Adil, Nalan’dan onlara gerçeği anlatması için zaman tanımasını ister.

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Sedat, Alper’in tehdidi üzerine Cavit’ten yardım isteyince Cavit, yardım karşılığı Sedat’a beklenmedik bir teklif yapar.

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Adil ve Feride’den duyduklarından sonra sarsılan Nalan, hem nefes almak hem de Selen ve Levent’in arasını düzeltmek için dışarıda bir organizasyon yapar.
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İşe geri dönen Hayri ise Meliha’yı Rafet Bey’le tanıştırma çabalarından vazgeçmemektedir.

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Burcu Biricik Hande Ataizi Camdaki Kız dizisi
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