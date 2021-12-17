Camdaki Kız 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan ve Sedat'ın romantik gecesi!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 24. bölümüyle 16 Aralık Perşembe seyirci karşısına çıktı. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın 23 Aralık Perşembe ekrana gelecek olan 25. yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Camdaki Kız'ın yeni bölümüne Sedat ve Nalan'ın yeniden yakınlaşması damga vuracak.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Feride, Nalan’ın kendisine Sema’nın kim olduğunu sorması üzerine bir kriz geçirir.



Eve geldiğinde gördüğü bu manzarayla şaşıran Adil, Nalan’dan onlara gerçeği anlatması için zaman tanımasını ister.



Sedat, Alper’in tehdidi üzerine Cavit’ten yardım isteyince Cavit, yardım karşılığı Sedat’a beklenmedik bir teklif yapar.



Adil ve Feride’den duyduklarından sonra sarsılan Nalan, hem nefes almak hem de Selen ve Levent’in arasını düzeltmek için dışarıda bir organizasyon yapar.



İşe geri dönen Hayri ise Meliha’yı Rafet Bey’le tanıştırma çabalarından vazgeçmemektedir.



