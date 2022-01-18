Camdaki Kız 27. yeni bölüm 2. fragmanı! Cana'dan Sedat ve Nalan'ı yıkan hareket!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 2022'in ilk haftalarında ekrana ara vermişti. Camdaki Kız dizisi 27. bölümüyle 20 Ocak Perşembe akşamı seyirci karşısına çıkacak. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Yüsra Geyik ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Sedat her yerden ayrı ayrı darbe yemektedir. Nalan Sedat'a içindekileri haykırırken bir taraftan da Muzo ile arası açılır. Cavit ise başta Sedat olmak üzere tüm Koroğlu ailesini kıskacına almıştır.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NALAN'I YIKAN SEDAT GERÇEĞİ

Camdaki Kız son bölüm final sahnesinde Sedat'tan şüphelenen Nalan beklenmedik bir hareket yaptı. Sedat'ın çekmecesine koyduğu görüntüleri bulan Nalan, hayatının şokunu yaşadı. Melisa ve Sedat’ın birlikte olduğu anlarda çekilen videosunu izleyen Nalan büyük bir yıkım yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu. Sedat ise Nalan'ın videoyu izlediğini gördü.



