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  4. Camdaki Kız 39. yeni bölüm fragmanı! Nalan ve Hayri yakınlaşmasına Feride'den rest!

Camdaki Kız 39. yeni bölüm fragmanı! Nalan ve Hayri yakınlaşmasına Feride'den rest!

11.04.2022 02:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız'ın 39. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Cihangir Ceyhan'ın başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Nalan ve Hayri'nin yakınlaşması artık iyiden iyiye göze batmaya başlıyor. Feride bu durumdan hiç hoşlanmaz ve Hayri'ye Nalan'dan uzak durması gerektiğini söylüyor. Nalan ise Hayri ile arasındaki yakınlaşmadan dolayı karışan kafasını toplamaya çalışıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi 39. yeni bölümüyle 14 Nisan Perşembe akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıkacak. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Yüsra Geyik ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Feride, Hayri'ye ültimatom veriyor.

CAMDAKİ KIZ'DA NELER OLDU?

Nalan, mantığı aksini söylese de kalbini dinleyerek tekrar Hayri ile görüşünce, Feride’ye yakalanır. Feride, Nalan'ın yalan söylemesi ve sonrasında Hayri'yle görüştüğünü öğrenince küplere biniyor.

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Nalan, Feride'den kurtulabilecek mi? Hayri'nin Nalan'a olan yakınlığı Feride'yi çileden çıkarır. Nalan, Hayri'nin Feride'den duyacaklarını tahmin eder ve daha da üzülür. Feride'nin Hayri'ye karşı söylediği sözler oldukça ağır olur.

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Rafet, şirket giderlerini kontrol eder ancak, hesapta olmayan harcamalar Rafet'in dikkatini çeker. Rafet, depoya ödenen kirayı duyduktan sonra olayın peşine düşer.

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Sedat'ın araba koleksiyonu olduğunu öğrenen Rafet, Muzo ve Sedat'ı öfkeyle fırçalar. Levent, eniştesinin kumar borcu yüzünden ablasına para verecektir. Selen'in kurduğu planla ve Döndü'nün desteğiyle gerekli para bulunur. Ancak Levent, olayın sonunda tefeciler tarafından kaçırılır.

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Anahtar Kelimeler:
Camdaki Kız dizisi
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