Camdaki Kız 5. son bölüme damga vuran Nalan ve Sedat sahnesi! Camdaki Kız'da aşklarını ilan ettiler

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi, 6 Mayıs Perşembe akşamı 5. bölümüyle Kanal D ekranında izleyicisiyle buluştu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız'ın son bölümünde Nalan ve Sedat'la ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı.

EVLATLIKTAN REDDETTİ!

Nalan, yüzüğü çıkarıp Sedat'a verince Koroğlu Malikanesi iyice karıştı. Rafet, olanlardan Sedat'ı suçladı. Ancak Nalan'ın neden böyle bir şey yaptığına, Rafet başta olmak üzere kimse anlam veremedi.

Sedat'ı sorguya çeken Rafet, sorularına yanıt bulamayınca daha da öfkelendi ve Sedat'ı evlatlıktan reddetti. Sedat ise babasının öfkesine isyan ederek hem bugünün hem de çocukluğunun hesaplaşmasını yaşadı.

SEDAT CANA'YI HAYATINDAN ÇIKARDI

Sedat, babasının evlatlıktan reddetmesiyle büyük bir yıkım yaşadı. Herkesi ve her şeyi arkasında bırakıp Cana ile yeni bir hayat kurmaya karar veren Sedat, Cana'yı ikna etmeye çalıştı. Ancak Cana, böyle bir teklife sıcak bakmadı ve ailesini sevdiğini düzenini bozamayacağını söyledi. Böylece Sedat'a son darbe de Cana'dan geldi.