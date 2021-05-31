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Camdaki Kız 8. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cana, Feride'ye ne söyleyecek?

31.05.2021 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Camdaki Kız dizisinin 8. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanında Cana, Nalan'la yakınlaşmaya çalışıyor. Ancak Sedat ve Koroğlu Ailesi Cana'nın karşısına geçiyor. Sedat ve Nalan evlenecekleri için mutlu olurken onları kötü bir sürpriz bekler. Cana, Feride'ye ne söyleyecek?

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi, 3 Haziran Perşembe akşamı 8. bölümüyle ekrana gelecek.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Feride, Nalan’ın dünyayla bağlantısını koparıp, onu eve kapattığı için Sedat bir türlü Nalan’a ulaşamaz.

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Sedat ve Nalan’ın öpüştüğünü gören Feride beyninden vurulmuşa döner.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik takipçisinin tuhaf yorumunu yanıtsız bırakmadıCamdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik takipçisinin tuhaf yorumunu yanıtsız bırakmadı

Geçmişte yaşadığı felaketin etkisiyle kontrolü kaybeden Feride, Nalan’a uyguladığı şiddetin dozunu artırır.

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Böylece hayatının en mutlu anını yaşamış olan Nalan’ın hayatı, birden cehenneme dönüşür.

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Gizli AVM’yi keşfedip, Gülcihan’ın evde saklandığını anlayan Tako, Gülcihan ve Döndü tarafından alıkonulur. Tako’nun ortadan kaybolması Koroğlu konağında bomba etkisi yaratır.

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Rafet her yerde Tako’yu ararken, ev halkı bu krizi nasıl çözecektir? Feride, Nalan’ın dünyayla bağlantısını koparıp, onu eve kapattığı için Sedat bir türlü Nalan’a ulaşamaz.

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Gün geçtikçe Nalan’a olan hisleri artan Sedat sonunda merak eder ve durumu ailesine açar.

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Bunun üzerine Koroğlu ailesi İpekoğlu ailesinin evine habersiz bir ziyarette bulunur.

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İlk defa Nalan’ın evine giden Muzo, yaşanmak üzere olan büyük felaketi engelleyebilecek midir?

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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