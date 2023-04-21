Camdaki Kız'da şok veda! Diziden ayrılıp Behzat Ç.'ye transfer oluyor

Camdaki Kız dizisi her perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Kanal D'nin 3 sezondur süren Camdaki Kız dizisi sezon sonu final yapacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide bir ayrılık daha yaşanıyor. Diziden ayrılan oyuncunun yeni projesi Behzat Ç oldu.

FİNAL YAPIYOR

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da yeni gelişmeler yaşandı. 3 sezondur ekranlara gelen dizi bu sezonun sonunda final yapacak. Camdaki Kız'ın final tarihi ise haziran ayı olarak belirlendi.

DİZİDEN AYRILAN İSMİN YENİ PROJESİ BELLİ OLDU!

Son bölümde hastaneye yatan ve doktorların artık ümitlerin tükendiğini söylediği Gülcihan rolüne hayat veren Devrim Yakut projeye erken veda edecek.

Devrim Yakut’ın Camdaki Kız’dan sonra oynayacağı dizi de şimdiden belli oldu. Usta oyuncu blutv için çekilen Ortaks Yapım imzalı “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi” dizisinin 2. sezon ekibine katılacak. Devrim Yalçın’ın yöneteceği dizinin çekimlerinin mayıs ayında başlaması planlanıyor.



