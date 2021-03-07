Camdaki Kız dizisi hangi kitaptan uyarlandı? Camdaki Kız dizisinin konusu ne?

En son Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" isimli kitabından uyarlanan "Kırmızı Oda" dizisinde karşımıza çıkan Burcu Biricik, bu sefer de "Camdaki Kız" isimli dizide "Nalan" olarak karşımıza çıkıyor.
Camdaki Kız dizisi, Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu tarafından yazılan "Camdaki Kız" isimli romandan uyarlanıyor.
OGM Pictures'ın yapımını üstlendiği dizi, tıpkı kitapta olduğu gibi gerçek bir aşk hikayesini ekranlara taşıyor. Camdaki Kız dizisinin baş rolü olan "Nalan" karakterini ise Burcu Biricik canlandırıyor.
BURCU BİRİCİK
FEYYAZ ŞERİFOĞLU
URAZ KAYGILAROĞLU
HANDE ATAİZİ
SELMA ERGEÇ
DEVRİM YAKUT
TAMER LEVENT
NUR SÜRER
ENİS ARIKAN
NİHAL MENZİL
Camdaki Kız dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapistliğini yaptığı bir çiftin gerçek hayat hikayesini konu alıyor.
Dizide lüks içinde yaşamış ancak yok sayılmış iç mimar Nalan ile sert ve yoksul bir çocukluk geçirmiş olan elektrikçi Hayri'nin hikayesi anlatılıyor.
Kanal D ekranlarında izleyicileri ile buluşacak olan Camdaki Kız dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunda "Kadın" dizisinde de karşımıza çıkan Nadim Güç oturuyor.
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