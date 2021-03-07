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Camdaki Kız dizisi hangi kitaptan uyarlandı? Camdaki Kız dizisinin konusu ne?

07.03.2021 16:06 | Son Güncelleme:
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Camdaki Kız dizisi hangi kitaptan uyarlandı? Camdaki Kız dizisinin konusu ne?

Son dönemlerin en çok konuşulan dizilerinden "Masumlar Apartmanı", "Kırmızı Oda", "Doğduğun Ev Kaderindir" yapımları Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserlerinden uyarlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı bir kitap daha dizi oluyor! Camdaki Kız dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden televizyon ekranlarına uyarlanıyor.

En son Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" isimli kitabından uyarlanan "Kırmızı Oda" dizisinde karşımıza çıkan Burcu Biricik, bu sefer de "Camdaki Kız" isimli dizide "Nalan" olarak karşımıza çıkıyor.

CAMDAKİ KIZ HANGİ KİTAPTAN UYARLANIYOR?

Camdaki Kız dizisi, Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu tarafından yazılan "Camdaki Kız" isimli romandan uyarlanıyor.

OGM Pictures'ın yapımını üstlendiği dizi, tıpkı kitapta olduğu gibi gerçek bir aşk hikayesini ekranlara taşıyor. Camdaki Kız dizisinin baş rolü olan "Nalan" karakterini ise Burcu Biricik canlandırıyor.

CAMDAKİ KIZ KADROSU

BURCU BİRİCİK

FEYYAZ ŞERİFOĞLU

URAZ KAYGILAROĞLU

HANDE ATAİZİ

SELMA ERGEÇ

DEVRİM YAKUT

TAMER LEVENT

NUR SÜRER

ENİS ARIKAN

NİHAL MENZİL

CAMDAKİ KIZ KONUSU

Camdaki Kız dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapistliğini yaptığı bir çiftin gerçek hayat hikayesini konu alıyor.

Dizide lüks içinde yaşamış ancak yok sayılmış iç mimar Nalan ile sert ve yoksul bir çocukluk geçirmiş olan elektrikçi Hayri'nin hikayesi anlatılıyor.

CAMDAKİ KIZ NEREDE ÇEKİLİYOR

Kanal D ekranlarında izleyicileri ile buluşacak olan Camdaki Kız dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunda "Kadın" dizisinde de karşımıza çıkan Nadim Güç oturuyor.

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Kırmızı Oda dizisi Masumlar Apartmanı dizisi Burcu Biricik
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