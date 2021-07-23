Camdaki Kız dizisinin Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu ikinci sezon için çok sabırsız

Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı gibi dizilerin yazarı Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan Camdaki Kız, geçtiğimiz yıla damgasını vuran yapımlardan biri oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ilk 9 bölümlük birinci sezonu ile göz dolduran dizinin, asıl büyük çıkışının ikinci sezonda yapacağı bekleniyor.

Kırmızı Oda dizisindeki Can karakteri ile öne çıkan ve Burcu Biricik ile çok iyi bir uyum yakalayan Feyyaz Şerifoğlu, belki de kariyerinin en önemli adımını Camdaki Kız dizisinde başrolü kaparak elde etti.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU İKİNCİ SEZON İÇİN ÇOK SABIRSIZ

Çeşme Alaçatı’da tatil yaparken görüntülenen Feyyaz Şerifoğlu, şimdiden ikinci sezon heyecanını da içinde hissediyor.

Çekimlere Ağustos ayında başlayacaklarını heyecanla ifade eden Feyyaz Şerifoğlu, şimdiye kadar yaşananlardan ise çok memnun.

Oyuncu, “Proje biraz hızlı başladı. Çok şükür de hızlı gidiyor. Sonuçtan memnunuz. Yeni sezonu da sabırsızlıkla bekliyoruz. Ağustos’ta çekimlerimiz başlayacak. Eylül’de yine izleyenlerimizin karşısına çıkacağız. Sabırsızız” açıklaması ile ne kadar istekli olduğunu da sergilemeyi ihmal etmedi.

