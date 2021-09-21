Camdaki Kız'ın Hayri'si sonunda görüldü! İşte Cihangir Ceyhan'ın dizi imajı

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Tamer Levent, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerfi Erol, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Camdaki Kız dizisi, 12'nci bölümüyle 23 Eylül Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkacak.

Yeni bölümde; Feride, Cana ve Sedat'ı yan yana yakarlarken; evdeki bir hadiseye kızan Rafet Koroğlu esip gürlüyor. Tabi Rafet Bey'in öfkesinden Nalan hatta Muzo bile nasibin alıyor.

Buna daha fazla dayanamayan Gülcihan ise; "Rafet. Eğer bu koskoca evde yalnız ölmek istemiyorsan benim çocuklarımdan uzak duracaksın" diyerek ilk kez dişlerini gösteriyor.Yaşadıklarını kaldıramayan Rafet Koroğlu ise otelde fenalaşırken; yardımına geçtiğimiz haftalarda da Nalan'a Cana'nın hediye ettiği bilekliği bulan Hayri yetişiyor.

CİHANGİR CEYHAN, 'CAMDAKİ KIZ'DA

Böylece sezon finalinden bu yana sürekli yaka kartını ve ellerini gördüğümüz Nalan'ın büyük aşkı olacak Hayri ortaya çıkıyor. Dizide Hayri karakterine genç oyuncu Cihangir Ceyhan hayat verecek.



