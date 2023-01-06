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Camdaki Kız’ın Hayri’sinin eşi Türkan'a bir bakın! Herkesin tanıdığı bir isim

06.01.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisi her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor. Dizinin oyuncuları arasında yer alan Cihangir Ceyhan’ın hayat verdiği Hayri karakterinin eşi Türkan’a kimin hayat vereceği merak konusuydu. Merakla beklenen isim belli oldu.

Camdaki Kız’ın Hayri’sinin eşi Türkan'a bir bakın! Herkesin tanıdığı bir isim

Kanal D’nin sevilen dizisi Camdaki Kız’ın yeni sezonunda Hayri’nin eşi Türkan diziye dahil olacak. Son bölümlerde yaptığı konuşmalar ile dikkat çeken Hayri’nin eşi Türkan’a Hivda Zizan Alp hayat verecek.

hivda-zizan-alp

1993 doğumlu olan Hivda Zizan Alp'in daha önce rol aldığı diziler arasında Fi ve Sefirin Kızı da bulunuyor.

sefir

Güzel oyuncu Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde sevilen karakterlerden biri olan Elvan'a hayat veriyordu.

elvan

TV 100’e konuşan Hivda Zizan Alp, “Türkan kitaptan bildiğimiz kadarıyla güçlü bir karakter… Büyük bir aşk var. Evli bir adamın varlığı bu aşkı nasıl etkiler, bu ilişkide iki kadın olmak o konunun içinde biraz acayip olacak tabii ki” dedi.

hh

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