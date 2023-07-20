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  4. Camdaki Kız'ın Laz Kızı estetik harikası çıktı! Şarkıcı Alya'nın eski halini görenler inanamadı

Camdaki Kız'ın Laz Kızı estetik harikası çıktı! Şarkıcı Alya'nın eski halini görenler inanamadı

20.07.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği Laz Kızı karakteriyle büyük beğeni toplayan şarkıcı Alya güzelliği ve başarılı performansıyla oldukça dikkat çekti. Hayri'yi bıçaklamasıyla çok konuşulan Laz Kızı'nın estetiksiz hali ortaya çıktı. Ünlü ismin eski halini görenler gözlerine inanamadı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız geçtiğimiz aylarda final yaparak ekran macerasını noktaladı. Diziye Hayri'yi bıçaklamasıyla yön veren Laz Kızı'nın estetik hali sosyal medyayı salladı. Şarkıcı Alya'nın değişimi ağızları açık bıraktı.

Camdaki Kız'ın Laz Kızı olarak büyük bir hayran kitlesine sahip olan Alya'nın esetiksiz halini görenler; 'Yok böyle değişim', 'Ne kadar da değişmiş' 'Görünce tanıyamadım' gibi yorumlar yaptılar.

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İddialı ve cesur tarzıyla dikkat çeken şarkıcı Alya sosyal medyadaki paylaşımlarıyal adından sıkça söz ettiriyor.

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Şarkıcı Alya Şahinler, 13 Temmuz 1990 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Slovenyalı olan Alya, Şişli'de doğdu.

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Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Bölümü’nden mezun oldu ve Rising Star adlı şarkı yarışmasıyla tanınmaya başladı.

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Klasik Müzik üzerine flüt eğitimi de alan Alya Şahinler, Avrupa’da bir çok derece elde etti, ardından tekrar Türkiye’ye döndü.

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2019 Galatasaray Şampiyonluk Marşı ve “Kupalara Layıksın Sen” marşıyla üne kavuşan Alya, aynı sene “Gücün Varsa” teklisini çıkardı.

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