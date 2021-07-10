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Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı sevgilisi Şenay Forbes'a atılan çirkin mesajları ifşa etti

10.07.2021 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisinde "Tako" karakterini canlandıran oyuncu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile tatilde görüntülenmesinin ardından gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinden sonra Yazıcı'nın sevgilisi Forbes'e çok sayıda çirkin mesaj atıldı. Yazıcı ise söz konusu mesajları Instagram hesabından ifşa etti.

Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı sevgilisi Şenay Forbes'a atılan çirkin mesajları ifşa etti

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler'de ve aynı kanaldaki Camdaki Kız dizisinde Tako karakterini oynayan Hamza Yazıcı, tatil sezonunu açtı.Dizisi sezon finali yapan oyuncu, sevgilisi Şenay Forbes ile Alaçatı'ya gitti. Hayatında her şeyin yolunda olduğunu belirten başarılı oyuncu, "Camdaki Kız sezon arası verdi. Biraz tatil yapıp İstanbul'a döneceğim" dedi.

Hamza Yazıcı sevgilisi Şenay Forbes'la tatilde!Hamza Yazıcı sevgilisi Şenay Forbes'la tatilde!

"UMARIM SİZİN AİLELERİNİZE DE BÖYLE YORUMLAR YAPILIR"

Sosyal medya hesabından çirkin sevgilisi Forbes'e gelen çirkin mesajları ifşa eden Hamza Yazıcı, "Umarım sizin de ailelerinize böyle yorumlar yapılır. Bizim canımızı sıktığınız gibi sizin de canınız sıkılır. Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış. İnandığınız her şey başınıza yıkılır umarım. Sağlıksızca kalın" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Camdaki Kız dizisi
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