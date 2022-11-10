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Camdaki Kız Sedat'ın açıklaması şok etti! Nalan hamile mi? Bebeğin babası merak konusu

10.11.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisinin yeni fragmanı izleyenleri şaşırttı. Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız her hafta perşembe akşamları yayınlanıyor. Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı Camdaki Kız'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Sedat'ın açıklaması olay yarattı.

Camdaki Kız Sedat'ın açıklaması şok etti! Nalan hamile mi? Bebeğin babası merak konusu

Camdaki Kız dizisinin son bölümünde Nalan'ın gerçek babası gündem yaratmıştı. İzleyiciler Nalan'ın gerçek babasının kim olduğunu oldukça merak etmişti. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünde ise Sedat'ın açıklamaları merak konusu oldu. 56. bölüm fragmanında Sedat yaptığı açıklamada "Aşkımız da evliliğimiz de dolu dizgin devam ediyor, hatta size çok yakında bir bebek müjdesi verebiliriz." diyor.

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Açıklamayı dinleyen Hayri ve Cana büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Hayri, Nalan'ı karşına alarak "Hamile misin?" diye soruyor. Fragmanı izleyen izleyiciler Nalan'ın gerçekten hamile olup olmadığını merak etti.

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Fragmanda görülen çarpıcı başka detay ise Gülcihan'la Feride arasında gerçekleşen konuşma. Gülcihan, Feride'nin Nalan'ın öz annesi olmadığını bildiğini Feride'ye söylüyor. Bu durumu yıllarca saklayan Feride'nin Gülcihan'a ne cevap vereceği bilinmiyor.

CAMDAKİ KIZ 56. BÖLÜM KONUSU

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Sedat, Nalan'la gazetecilere mutluluk pozları verirken, bebek haberi gündeme bomba gibi düşüyor. Gülcihan, Feride'nin Nalan'ın öz annesi olmadığını bildiğini Feride'ye söylüyor. Hayri ise korku içinde Nalan'a hamile olup olmadığını soruyor.

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