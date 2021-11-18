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Camila Cabello ile Shawn Mendes ayrılık haberiyle gündemde

18.11.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta ilişkileri hakkındaki eleştirilerin etkilerini terapiye giderek aştıklarını açıklayan ve "Aşkımız trollere yenilmedi" ifadelerini kullanan Camila Cabello ve Shawn Mendes çiftinden kötü haber geldi. İkili, ayrılık kararı aldıklarını takipçileriyle paylaştı.

Camila Cabello ile Shawn Mendes ayrılık haberiyle gündemde

Camila Cabello-Shawn Mendes çiftinden beklenmedik bir haber geldi. İkili, aldıkları ayrılık kararıyla hayranlarını şaşırttı. Cabello ile Mendes, Instagram hesaplarından ortak bir açıklama yayınladı.

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan müzisyen çift, paylaşımlarında, "Romantik ilişkimizi bitirmeye karar verdik ama insan olarak birbirimize olan sevgimiz her zamankinden daha güçlü" ifadelerine yer verdi.

"BİRBİRİMİZİN EN İYİ ARKADAŞI OLACAĞIZ"

İlişkilerine, birbirlerinin en iyi arkadaşı olarak başladıklarını belirten Cabello ve Mendes, bundan sonra da iyi arkadaş olmaya devam edeceklerini dile getirdi. İkili, ilişkileri sırasında kendilerine gösterilen destek nedeniyle de sevenlerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

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İnternetteki kullanıcıların olumsuz yorumları nedeniyle zor günler geçiren çift, geçtiğimiz hafta terapiye giderek, bu sorunu aştıklarını ifade etmişti. İlişkisiyle ilgili de açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Sırrımız birbirimize şeffaf olmak" demişti.

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Camila Cabello
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