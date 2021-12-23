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  4. Çamlıca Tepesi beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Çamlıca Tepesi beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

23.12.2021 02:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası birçok ilçe beyaza büründü. Çamlıca tepesine yağan kar sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Çamlıca Tepesi beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

İstanbul’da mevsimin ilk kar yağışı sonrası birçok ilçe beyaza büründü. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, manzarası ve güzelliği ile bilinen Çamlıca Tepesini beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ise Çamlıca Tepesine gelerek vakit geçirdi. Çamlıca’da oluşan manzara ise kendine hayran bıraktı.

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VATANDAŞLAR ÇAMLICA TEPESİNE AKIN ETTİ

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar evlerinden gelerek Çamlıca Tepesinde karın tadını çıkardı. Kimi vatandaşlar ailesiyle o anları fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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"GELİN OLMUŞ GİBİ ÇOK GÜZEL"

Ailesiyle birlikte Çamlıca Tepesine gelen Asiye Demirci, “Biz köylerde büyüyen insanlar olduğumuz için buralardan aşağıda kaldığı için çok az yağıyor. Burada daha iyi yağdığını düşündük. Oğlum da dedi hadi bir delilik yapalım gidelim, salep ısmarlayayım size. Geldik, gördük tabii ki mutlu olduk. Çünkü çok seviyoruz karı, kar temizlik her türlü. Görüntü güzel. Mikroplar kırılıyor. Aslında keşke daha çok yağsa. Daha çok yağsa ama memlekette köyde yağsa bu kadar çok etkilenmiyorsun. Burada yağsa trafik kilitleniyor. Felç oluyor, sıkıntı oluyor, çile oluyor ama keyfi başka tabii ki. İstanbul zaten ayrıca güzel, kar da eklenince muhteşem bir şey çıkıyor ortaya. Gelin olmuş gibi baksanıza. Çok güzel.” dedi (İHA)

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İstanbul
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