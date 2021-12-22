Son Dakika: 23 Aralık Perşembe (yarın) hangi illerde okullar tatil? Açıklamalar peş peşe geldi! Eğitime kar engeli

Son dakika haberi: Ülkenin dört bir yanında görülen yoğun kar yağışı devam ederken pek çok il ve ilçeden peş peşe eğitime ara verildiği haberleri geldi. Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından 23 Aralık Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı çok sayıda kişi tarafından merak edildi. Peki, 23 Aralık'ta hangi illerde okullar tatil olacak? İşte detaylar...

GİRESUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Giresun'da okullar yarın tatil olacak mı sorusu pek çok veli ve öğrenci tarafından araştırılırken konuyla ilgili güncel açıklamalar da geldi. Giresun'un Espiye ve Keşap ilçelerinde kar nedeniyle taşımalı ve köy okullarında yüz yüze eğitime 23 Aralık Perşembe günü (yarın) ara verilecek.

İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 23 Aralık Perşembe ilçe merkezinde taşımalı eğitim kapsamındakiler ile köy okullarında eğitim öğretime ara verilecek.

İlçe merkezlerindeki okullarda taşımalı sisteme dahil olmayan öğrenciler ise eğitim öğretime devam edecek. Öte yandan, Keşap ilçesinde kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de yarın izinli sayılacak.

KASTAMONU'DA EĞİTİME ARA

Kastamonu'nun Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime 23 Aralık Perşembe günü (yarın) ara verildi.

Kentin özellikle sahil ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, eğitim ve öğretime 23 Aralık Perşembe ara verildiği bildirildi.

BARTIN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Bartın’da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Uzaktan eğitimin ise devam edeceği duyuruldu.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda (özel eğitim ve özel öğretim kurumları dahil) 23.12.2021 günü yüz yüze eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Eğitim öğretim uzaktan devam edecektir.“ denildi.

Ayrıca engelli ve hamile olan kamu çalışanlarının aynı tarihte 1 gün süre ile izinli sayılacakları bildirildi.

ARTVİN'DE OKULLAR YARIN DA TATİL

Artvin merkez ve Murgul ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugünün ardından yarın da 1 gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Artvin’in bazı bölgelerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi Borçka ve Murgul ilçesinde tüm sınıflarda, Şavşat ilçesine bağlı Meydancık köyünde, eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, bu yerleşim yerlerinde, engelli veya hamile kamu çalışanlarının da bir gün izinli sayılmasına karar verildiği de kaydedildi. (İHA/AA)

ZONGULDAK'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Aralık Perşembe günü (yarın) eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde 2 gündür devam eden kar yağışının gece saatlerinden itibaren don ve buzlanma oluşturabileceği belirtildi.

Açıklamada, il merkezi, merkeze bağlı belde ve köyler ile ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık'ta 1 gün süreyle ara verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

TRABZON'DA İL MERKEZİ DAHİL 10 İLÇEDE EĞİTİME ARA

Trabzon’da 23 Aralık Perşembe günü (yarın) il merkezi dahil toplam 10 ilçede kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Trabzon Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık 2021 Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçelerimizde bir gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir" denildi. (İHA/AA)





