Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı

Sarıyer'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından yollar ve araçların üzeri beyaza büründü.

Sarıyer'in yanı sıra Anadolu Yakası'nda, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye ve Beykoz'da kar yağışı görüldü.

TRAFİKTE GÜÇLÜKLE İLERLEDİLER

Yoğun kar yağışı sebebiyle araçlar, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı sürücüler, araçlarını evlerine yakın bir noktada park edip yürüyerek yollarına devam etti.

KAR TOPU OYNADILAR

Çok sayıda vatandaşın da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Bazı vatandaşlar ise yol kenarında kartopu oynadı.

Belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı. Karın keyfini ise ağırlıklı olarak yine çocuklar çıkardı.

(DHA/AA)





