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Can Bonomo o yoruma ateş püskürdü: Vicdanınız O Kadar Zayıf ki!

18.05.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde oğlu Roman'ı kucağına alarak ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan şarkıcı Can Bonomo, son gönderisine gelen o yoruma sert tepki gösterdi.

Can Bonomo o yoruma ateş püskürdü: Vicdanınız O Kadar Zayıf ki!

Kendisine has kişiliği ve müziği ile tanıdığımız Can Bonomo geçtiğimiz günlerde sürekli kullandığı aksesuarı olan şapkasını sosyal medya üzerinden satışa çıkardığını açıklamıştı. Şapkasını, SMA hastası bir bebek için yardım amaçlı satışa sunduğunu açıklayan Bonomo, paylaşımına gelen yoruma epey sinirlendi.

O YORUM BONOMO'YU ÇIĞIRINDAN ÇIKARDI

Can Bonomo, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak sık sık kullandığı uğurlu şapkasını açık arttırma ile satacağını duyurmuştu.

Başarılı oyuncu Demet Evgar’ın canlı yayınında yaptığı bu satışın amacı ise SMA’lı Miran bebek içindi. Geçtiğimiz aylarda babalık heyecanı ilk kez yaşayan Bonomo'nun tek amacı destek olmaktı. Ancak Bonomo'ya bir takipçisinden “Keşke Yahudilerin yaptığına bi tepki verseydiniz” şeklinde yorumun gelmesiyle ipler gerildi.

Can Bonomo o yoruma ateş püskürdü: Vicdanınız O Kadar Zayıf ki!

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Can Bonomo gelen bu çirkin yorum karşısında sessizliğini bozarak, “Ben İsrail asılı değilimi İspanyol kökenli bir Türk’üm” şeklinde sözlerine başlayan Bonomo,ırkçılık yapılmadığı sürece bunlar aklıma dahi gelmiyor ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Bonomo, “Bu dünyanın problemi sizlersiniz. İşin bktan kısmı vicdanınız o kadar zayıf ki bu size yeterli geliyor. Bir azınlığı köşeye sıkıştırmakta, ona zorbalı etmekte beis görmüyorsunuz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Can Bonomo Demet Evgar
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