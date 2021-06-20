Can Bonomo ve eşi Öykü Karayel SMA kampanyası başlattı! 'Roman Bonomo'nun yüzünü gösterecekler'

2018 yılında hayatını birleştiren oyuncu Öykü Karayel ve şarkıcı Can Bonomo çifti geçtiğimiz aylarda oğulları Roman Bonomo'yu kucaklarına aldı. Ünlü çift önceki gün sosyal medya hesabından başlattığı kampanya ile takipçilerinin dikkatini çekti. Sosyal medya hesabından yayınladıkları gönderi ile SMA'lı bri bebek için destek toplayan ikili, katılım sağlyan hayranlarını da bir sürprizi olduğunu açıkladı.

OĞULLARININ YÜZÜNÜ GÖSTERECEKLER

Geçtiğimiz günlerde yine aynı SMA'lı bebek için yıllardır sahne alırken kullandığı şapkasını açık attırmaya koyan Can Bonomo, bu kez eşi Öykü Karayel ile kamera karşısına geçti. İnstagram hesabından bir video yayınlayan çift, Mirza bebek için başlatılan kampanyada desteğe ihtiyaçlarını olduğundan söz etti. Sözlerine devam eden ikiliden bir de hayranlarını heyecanlandıran sürpriz geldi. Bu kampanyadan istenilen bağış toplanırsa, oğulları Roman Bonomo'nun yüzünü paylaşacaklarını duyurdular.



