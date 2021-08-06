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Can Yaman’ın babası Güven Yaman’dan “Help Turkey” paylaşımı: Kendinize gelin

06.08.2021 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın babası Güven Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Yaman, "Help Turkey" paylaşımlarına karşı olduğunu söyledi.

Can Yaman’ın babası Güven Yaman’dan “Help Turkey” paylaşımı: Kendinize gelin

Türkiye, var gücüyle orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürürken, "Global Call Help Turkey" yani "Küresel Çağrı, Türkiye'ye Yardım Edin" etiketi sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.

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Ünlü oyuncu Can Yaman'ın babası Güven Yaman, "Global Call Help Turkey" paylaşımlarının yanlış olduğunu söyledi.

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"ACİZ OLDUĞUMUZU GÖSTERDİNİZ"

Yaman, "Bunu paylaşarak tüm dünyaya aciz olduğumuzu söylediniz ve ülkemizi yakanları mutlu edip cesaretlendirdiniz. Yazıklar olsun! Biz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kimseye yalvarmadan ayakta kalırız. Atatürk'ün kurduğu Türkiye'de yaşıyoruz. Kendinize gelin artık" diyerek isyan etti.

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Can Yaman'ın babası Güven Yaman'ın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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Can Yaman Instagram
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Helal olsun gurbetteki damat

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