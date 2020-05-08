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Can Yaman'ın dizisi Bay Yanlış'ın çekimleri başlıyor! İşte Bay Yanlış konusu ve oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 08.05.2020 00:12 | Son Güncelleme

Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerde oynayacağı Fox TV'nin yeni romantik komedi dizisi Bay Yanlış sete çıkmak için gün sayıyor. İstanbul, Bodrum ve Köyceğiz'de çekilecek olan Bay Yanlış dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu da açıklandı. İşte Can Yaman'ın yeni dizisi Bay Yanlış hakkında bilgiler.

Can Yaman'ın dizisi Bay Yanlış'ın çekimleri başlıyor! İşte Bay Yanlış konusu ve oyuncu kadrosu

Yapımını Gold Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer’in oturacağı ve senaryosunu Aslı Zengin ile Banu Zengin’in kaleme aldığı Bay Yanlış dizisinin sete çıkış tarihi netleşti.

Can Yaman ve Özge Gürel'i buluşturacak olan dizi ekibi sete çıkmak için gün sayıyor. Dizinin çekimlerinin 28 Mayıs'ta İstanbul'da başlayacağı belirtildi. Dizinin 3. bölümü ise Bodrum ve Köyceğiz bölgesinde çekilecek.

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BAY YANLIŞ'IN KONUSU

Çekimleri çok yakında İstanbul’da başlayacak olan romantik komedide Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan bir barmen olarak çalışmaktadır. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

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BAY YANLIŞ OYUNCU KADROSU

Yakında FOX izleyicisiyle buluşacak dizinin başrollerini sevilen oyuncular Can Yaman ile Özge Gürel paylaşırken dizide; Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Suat Sungur, Kimya Gökçe Aytaç ve Taygun Sungar gibi birbirinden başarılı isimler de yer alacak.

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