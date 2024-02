Can Yaman'ın korumaları kameraları itmişti! Oyuncu gazetecilere ateş püskürdü: "İyi oyunlar..."

Erkenci Kuş dizisi ile hafızalara kazınan ve şimdilerde kariyerine yurt dışında devam eden Can Yaman gündemden düşmüyor.

İtalya’da “Sandokan” dizisine hazırlanan Can Yaman, ailesini ziyaret etmek için İstanbul’a geldi.

Annesiyle bir mekan çıkışı görüntülenen oyuncunun korumalarının yaptıkları dikkat çekti. Görüntü alınmasını engellemek için gazetecileri iten korumalara muhabirler tepki gösterdi. Sosyal medyada oyuncunun korumalarının çirkin tavırlarına tepki yağdı.

"SADECE HUZUR KAÇIRIYORSUNUZ"

Bu yaşananlardan gazetecileri sorumlu tutan Can Yaman, sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Bodyguardlarım! Ve ben huzurlu İstanbul seyahatimiz. Can Yaman bildiğiniz gibi… Hani kameraları indirip beni artık çekmeyi bırakmıştınız, hani ben İtalya’nın yıldızıydım. E nereden çıktınız yine? Oh be çekmeyecekler diye biz de arada bir ona güvenip rahat rahat geziyorduk. Şimdiden söylüyorum, bundan sonra da konuşmayacağım. Olaylı bir gecem yok, tek olay sizlersiniz, rahatsızlık veren de sizlersiniz şov yapan da. Ben kendi aile ortamım da gayet keyifli ve huzurluyum, geçip arabama biniyorum. Siz insanların gözüne ışıkları sokup yürümelerini engellediğiniz için size durup konuşulmadığında itildiğinizi kakıldığınızı terslendiğinizi düşünüyorsunuz, öyle bir şey de yok. Sadece huzur kaçıyorsunuz. Konuşmayı tercih etmiyorum ve gerekli bulmuyorum o kadar. Olay da yok skandal da. Bana müsaade, kendi sirkinizde size iyi oyunlar…"