Can Yaman'ın son hali herkesi şaşırttı! Sırtı çizikler içinde...

Erkenci Kuş, İnadına Aşk gibi yapımlarla adını duyuran Can Yaman, her açıklaması ve her paylaşımıyla gündem oluyor. Özellikle kadınlar tarafından çok beğenilen ünlü oyuncunun son halini görenler çok şaşırdı.

Kariyerine yurt dışında devam eden ünlü oyuncu yeni projesi için kamera karşısına geçti. Oyuncunun sırtı dövüş sahnelerinde çizik içerisinde kaldı.

Sırtının halini sosyal medya hesanından takipçileri ile paylaşan Yaman, "Heyecan verici bir diziyi, kutunun dışında bir karakter için bekliyorum. Üst düzey vir yapım ve sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

