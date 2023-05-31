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Can Yaman'ın son hali herkesi şaşırttı! Sırtı çizikler içinde...

31.05.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv'de yayınlanan Bay Yanlış dizisi final yaptıktan sonra İtalya'ya yerleşen Can Yaman kariyerine yurt dışında devam ediyor. Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu yeni projesi için kamera karşısına geçti. Yaman'ın son hali herkesi şaşırttı.

Can Yaman'ın son hali herkesi şaşırttı! Sırtı çizikler içinde...

Erkenci Kuş, İnadına Aşk gibi yapımlarla adını duyuran Can Yaman, her açıklaması ve her paylaşımıyla gündem oluyor. Özellikle kadınlar tarafından çok beğenilen ünlü oyuncunun son halini görenler çok şaşırdı.

Kariyerine yurt dışında devam eden ünlü oyuncu yeni projesi için kamera karşısına geçti. Oyuncunun sırtı dövüş sahnelerinde çizik içerisinde kaldı.

Can Yaman

Sırtının halini sosyal medya hesanından takipçileri ile paylaşan Yaman, "Heyecan verici bir diziyi, kutunun dışında bir karakter için bekliyorum. Üst düzey vir yapım ve sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

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