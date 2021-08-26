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  4. Çanakkale'de 'bombalı çanta' alarmı! Bölge trafiğe kapatıldı, ekipler sevk edildi

Çanakkale'de 'bombalı çanta' alarmı! Bölge trafiğe kapatıldı, ekipler sevk edildi

26.08.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de otobüs durağında unutulan sırt çantası paniğe neden oldu. Ekipler hemen harekete geçerken, çanta fünye ile patlatılacağı sırada gelen kişi sahibini tanıdığını belirtti. Çanta kontrol edilerek bu kişiye teslim edildi.

Çanakkale'de 'bombalı çanta' alarmı! Bölge trafiğe kapatıldı, ekipler sevk edildi

Çanakkale'de paniğe neden olan olay, saat 14.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İnönü Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ek binası önündeki otobüs durağında unutulan bir çanta tedirginlik yarattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölge trafiğe kapatılırken, durakta bekleyenler başka noktalara yönlendirildi.

BOMBA İMHA UZMANI SEVK EDİLDİ

Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanı, çantayı fünye ile patlatmak için hazırlık yaptı. Bu sırada çantanın sahibini tanıyan Çağdaş Ünzal, bölgeye geldi. Güvenlik amacıyla çantayı inceleyen ekipler daha sonra tutanak ile çantayı Ünzal'a teslim etti.

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"İÇERİSİNDE EKMEK VE SU VAR"

Çantanın içerisinde ekmek ve su olduğunu belirten Ünzal "Çantayı patlamadan kurtardık. Çocuk unutunca böyle oluyor, biraz daha dikkat etmek gerekiyor. İçerisinde ekmek ve su var. Çocuk çantası, başka ne olabilir. Korkulacak bir şey yok ama böyle bir şey oldu artık" dedi.

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(DHA)

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Çanakkale
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